Barwy szczęścia, odcinek 3265: Emil zakocha się w Poli! Hubert od razu wyczuje, co jest między nimi grane - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Emil znów umówi się z Polą na wspólną próbę przed ich występem na zakończenie roku szkolnego. I to nawet mimo tego, iż zdeterminowana Emilka (Jessica Frankiewicz) zjawi się nawet w szkole, aby spotkać się ze swoim przyjacielem, który ostatnio zaczął jej unikać właśnie ze względu na nową koleżankę. I niestety nie inaczej będzie i tym razem, bo Sokalski znów wybierze ją, a nie Brodzińską, czym mocno ją zrani!

Do tego stopnia, że w 3265 odcinku "Barw szczęścia" zrozpaczona i zła Emilka wróci do domu i nie będzie chciała z nikim rozmawiać! A już zwłaszcza o Emilu, na którego naprawdę ostro się wkurzy!

- Nie chodzi o żadnego Emila! I nie chcę o nim rozmawiać!!! - powie stanowczo Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska).

Przypuszczenia Asi co do zakochanego Emila potwierdzą się w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Sokalski w 3265 odcinku "Barw szczęścia" nic sobie z tego nie zrobi! A wręcz przeciwnie, gdyż w najlepsze będzie spędzał czas z Polą w ogrodzie Pyrków, czym znów skupi na sobie uwagę nie tylko, ale już i Huberta. Narzeczeni od razu wyczują wśród młodych nutkę romantyzmu, ale oczywiście jeszcze postanowią się w tym utwierdzić, w związku z czym jedno z nich znów pójdzie na przeszpiegi!

I tym razem w 3265 odcinku "Barw szczęścia" wybór padnie na Pyrkę, bo przecież Sokalska już była! A Hubert będzie mógł się tam zjawić także i z innego powodu, aby nie budzić ich podejrzeń, bo przecież sam będzie muzykiem i będzie mógł się im po prostu przydać! Jednak młodzi nie będą chcieli skorzystać i z jego pomocy, przez co i dla narzeczonego Asi wszystko stanie się jasne!

- Ktoś tu się chyba zakochał po raz pierwszy w życiu… - potwierdzi Asi.

- Miałeś okazję go... podpytać? - zainteresuje się Sokalska.

- Próbowałem. Zareagował tak stanowczo, że… Joasiu, sprawa jest oczywista! - zapewni ją Hubert.

Sokalska zacznie martwić się o syna w 3265 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w tym momencie w 3265 odcinku "Barw szczęścia" uśmiech zniknie z twarzy Asi, która zacznie się na poważnie martwić o swojego syna! Tym bardziej, że dla niej on wciąż będzie dzieckiem, a tu już się zakocha, co pociągnie za sobą i kolejne kroki!

- Niedawno się w sumie poznali… - zauważy Asia.

- Ale dogadują się, mają wspólną pasję… Ja tam im kibicuję! - uzna Pyrka.

- Tylko że... to jeszcze dzieci... - przypomni mu narzeczona.

- Które dorastają... - uświadomi ją Hubert.

I wówczas w 3265 odcinku "Barw szczęścia" i obawy Sokalskiej się rozwieją, a Asia zacznie być dumna ze swojego syna, który zacznie stawiać kolejne kroki w dorosłość!

- Taki się robi z niego mężczyzna… Kiedy ten mój synek tak wydoroślał?... - zacznie zastanawiać się jego rozmarzona matka.