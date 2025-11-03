Barwy szczęścia, odcinek 3265: Zazdrosna Emilka zawalczy o Emila! Asia i Hubert odkryją, że wybrał Polę

"Barwy szczęścia" odcinek 3265 - środa, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3265 odcinku "Barw szczęścia" Emilka zjawi się w szkole, z której wcześniej uciekła, gdy wyszły na jaw jej kłamstwa, czego koleżanki nie mogły jej darować. Do tego stopnia, że Brodzińska musiała się przerzucić na nauczanie domowe, aby móc dalej w spokoju kontynuować naukę. I tym ruchem sprawiła, że w ich klasie pojawiło się wolne miejsce, w które niebawem wskoczy nowa uczennica Pola, która wróci z powrotem z matką i ojcem do Warszawy!

W 3260 odcinku "Barw szczęścia" Pola zacznie naukę w klasie Emila, a już w 3261 odcinku mocno zbliży się do swojego nowego kolegi, gdy Kujawiak (Karina Seweryn) poprosi ich, aby wspólnie zagrali na zakończenie roku szkolnego. Szczególnie, że oboje będą uzdolnieni muzycznie!

Emilka zacznie szaleć z zazdrości o Emila już w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, uczniowie przystaną na decyzję swojej wychowawczyni, co już w 3262 odcinku "Barw szczęścia" nie spodoba się zazdrosnej Emilce! Tym bardziej, że nastolatka od razu zacznie postrzegać nową koleżankę Emila w kategorii swojej konkurentki! Szczególnie, że połączy ich coś, czego od niej nie otrzyma, bo przecież Brodzińska nie będzie uzdolniona muzycznie właśnie w przeciwieństwie do Poli, która będzie świetnie grać na ukulele.

I to sprawi, że w 3262 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Emilka już zacznie traktować Emila z dystansem. Tyle tylko, że osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt, gdyż w ten sposób Sokalski jeszcze bardziej zbliży się do nowej koleżanki i wcale do niej nie wróci! Mimo iż przecież mieli być przyjaciółmi na zawsze i to nawet po odejściu Emilki z klasy. I choć do tej pory im to wychodziły tak dobrze, że ich matki w pewnym momencie podejrzewały nawet między nimi coś więcej, to jednak po pojawieniu się Poli wszystko się zmieni!

Zawzięta Brodzińska postanowi walczyć z Polą o Sokalskiego w 3265 odcinku "Barw szczęścia", ale z marnym skutkiem!

Do tego stopnia, że w 3265 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie to już nawet uwadze Asi i Huberta, gdy Emil poleci na kolejną próbę z Polą. Narzeczeni od razu wyczują nutkę romantyzmu i od teraz to właśnie ją zaczną postrzegać jako jego potencjalną partnerkę, a nie Emilkę!

I choć w 3265 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Emilka jednak postanowi zmienić taktykę i zawalczyć o Emila, to jednak to wcale nie okaże się takie proste. Mimo że w tym celu Brodzińska nawet się przełamie i gotowa na wszystko zjawi się w szkole, do której przecież tak bardzo nie chciała wracać, to jednak po lekcjach Sokalski i tak wybierze Polę! Czy to zatem jednak będzie koniec ich przyjaźni? Przekonamy się już niebawem!