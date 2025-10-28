Barwy szczęścia, odcinek 3262: Emilka oszaleje z zazdrości o Emila! Nowa koleżanka jej go odbierze? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3262 - piątek, 21.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3262 odcinku "Barw szczęścia" zazdrosna Emilka nagle zacznie okazywać Emilowi chłód, gdy zrozumie, że ma konkurencję w walce o Sokalskiego! A wszystko przez to, że do ich dawnej klasy w jej miejsce wskoczy nowa dziewczynka, gdyż przecież po przejściu Brodzińskiej na nauczanie domowe zrobi się wolne miejsce. I szybko zajmie je Pola, córka pijaka Zbyszka (Krzysztof Chudzicki), której próbowała pomóc Żabcia (Hanna Klepacka)!

Tym bardziej, że dziewczynka w końcu wróci do Warszawy wraz ze swoją matką i ojcem, który zdecyduje się wreszcie pójść na terapię. A Pola wróci do normalnego trybu i zajmie miejsce Emilki w klasie. Jednak w 3262 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że nie tylko tam, ale także i u boku Emila! I to nie bez znaczenia!

Emilka wyczuje w Poli swoją konkurentkę w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że już w 3261 odcinku "Barw szczęścia" Emil i Pola mocno się do siebie zbliżą, gdy Kujawiak (Karina Seweryn) poprosi ich, aby wystąpili wspólnie na zakończeniu roku szkolnego. Szczególnie, że obydwoje będą przecież uzdolnieni muzycznie, gdyż Sokalski będzie grał na gitarze, a jego nowa koleżanka na ukulele, co już z pewnością ich połączy.

I jak tylko w 3262 odcinku "Barw szczęścia" o tym dowie się Emilka, to nie wytrzyma z zazdrości. Tym bardziej, że po jej przejściu na nauczenie zdalne, ich przyjaźń miała przecież nie ucierpieć, aż tu nagle pojawi się Pola, przez którą wszystko stanie pod znakiem zapytania!

Zazdrosna Brodzińska zacznie inaczej traktować Emila w 3262 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3262 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska szybko wyczuje w nowej uczennicy swoją konkurentkę i kompletnie nie będzie mogła sobie z tym poradzić. A to dlatego, iż zacznie się straszliwie obawiać, że Pola będzie mogła odebrać jej Emila! I jej złość na to będzie tak silna, że urażona Emilka nawet przestanie odzywać się do swojego przyjaciela i zacznie okazywać mu chłód!

Ale czy takiem zachowaniem w 3262 odcinku "Barw szczęścia" właśnie sama nie przyczyni się do jego starty? A może Emil wyzuje jej intencje i zrozumie, że Emilka jest po prostu zazdrosna o jego relację z Polą? Czy zrezygnuje z niej, aby zachować przyjaźń z Brodzińską? A może wytłumaczy jej, że nie ma się, czego bać, bo nowa koleżanka im nie zagrozi? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!