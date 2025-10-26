Barwy szczęścia, odcinek 3251: Dramat Łukasza po zwolnieniu z "Szoku"! To będzie musiał zrobić, aby móc utrzymać dzieci

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3251 odcinku "Barw szczęścia" praca nad książką będzie szła Łukaszowi bardzo opornie. Tym bardziej, iż minie już sporo czasu od tego, gdy ją zaczynał, stąd tak trudno będzie mu do niej wrócić. Szczególnie, że będzie już żył zupełnie innymi wydarzeniami, związanymi z ostatnią akcją sprowadzenia i doprowadzenia do zatrzymania oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak) przez Celinę, w której sam także będzie miał udział.

I niestety słono za to zapłaci, gdyż z tego względu w 3251 odcinku "Barw szczęścia" popadnie w naprawdę poważne kłopoty finansowe. Tym bardziej, że swoją pomoc Brońskiej przepłaci utratą pracy w "Szoku", a także brakiem wynagrodzenia, gdyż Jezierski nie wypłaci mu odprawy, a Celina także mu nie zapłaci, gdyż przecież nie będzie już jej wspólnikiem, a pomoże jej od tak. I stąd sytuacja finansowa Łukasza będzie naprawdę nieciekawa. A to będzie i tak dopiero początek jego problemów...

Na bezrobotnego Łukasza spadną kolejne koszty w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w tym samym czasie w 3251 odcinku "Barw szczęścia" do Łukasza odezwą się matki jego dzieci - Iza i Kasia. Sadowska zjawi się u swojego byłego męża i to właśnie jej Sadowski wyżali się, jak jest mu źle! Szczególnie, iż jeszcze nie będzie wiedział po co, jego była żona tak naprawdę do niego przyszła!

- Powinienem był skończyć tę książkę, kiedy był jej czas. Teraz już mi jakoś ta historia nie leży... Chyba będę musiał to napisać zupełnie inaczej. Od nowa - przyzna jej Łukasz, na co Kasia poradzi mu, aby spojrzał na siebie mniej krytycznie i po prostu spróbował wszystko przeredagować.

Tyle tylko, że w 3251 odcinku "Barw szczęścia" będzie go to kosztować wiele czasu i właśnie o nim postanowi porozmawiać z Kasią. Szczególnie, w perspektywie zbliżających się wakacji dla Ksawerego (Bartosz Gruchot).

- Słuchaj... Zastanawiałem się, jak to moje pisanie rozłożyć z wakacjami Ksawcia... Coś już zdecydowałaś? Kiedy jest z tobą, a na kiedy ja mam planować jakieś atrakcje? - zapyta ją były mąż.

- Właśnie chciałam o tym z tobą porozmawiać - westchnie Kasia, po czym wyzna, iż nie chciałaby, aby ich syn spędził całe lato na wsi przy pracach polowych i zabawie z psem - Chciałabym, że miał też coś rozwojowego.

W tym momencie w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Kasia otwarcie wyzna, iż chciałaby posłać Ksawerego na obóz językowy. Zwłaszcza, że na ten sam krok zdecyduje się spora liczba rodziców jego kolegów i koleżanek z klasy.

- To się potem przekłada i na oceny, i na lepszy życiowy start - doda Sadowska.

Sadowski nie będzie miał pieniędzy na dzieci w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi zrzednie mina, gdyż w tym momencie zda sobie sprawę, że Kasia przyszła do niego po prostu po pieniądze. Tak samo jak dokładnie chwilę wcześniej w tej samej sprawie skontaktuje się z nim Iza odnośnie Paulinki (Lena Jastrzębska)!

- Rano dzwoniła Iza. Ma takie same plany, jeśli chodzi o Paulinkę - przyzna Łukasz, po czym zapyta po chwili milczenia - To ile by ten lepszy start Ksawerego mnie kosztował?

Ale w tym momencie w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska domyśli się, że jej były mąż nie stoi najlepiej z finansami i zaproponuje odroczenie wyjazdu ich syna. Jednak Sadowski nie będzie chciał się na to zgodzić, bo skoro zgodzi się pomóc Izie, to tak samo będzie chciał zachować się w stosunku do Kasi. Tyle tylko, że naprawdę nie będzie go na to stać. Aczkolwiek oczywiście nie przyzna się do tego ani przed matką Paulinki, ani Ksawerego!

- Jak teraz nie masz pieniędzy, to możemy odłożyć ten obóz na przyszły rok. Nie ma presji - zaproponuje Kasia.

- Skoro dokładam Paulinie, to Ksawciowi też. Sprawdź koszty i daj mi znać. Mam jakieś zapasy, a potem... - zamyśli się Łukasz, ale z pomocą przyjdzie mu była żona - A potem zostaniesz autorem bestsellera i się odkujesz!

Dziennikarz jeszcze straci jedyne źródło utrzymania w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak wtedy w 3251 odcinku "Barw szczęścia" na Łukasza spadnie kolejny dramat, który niestety nie potwierdzi wizji Kasi! A wręcz przeciwnie, gdyż tylko mu dołoży, bo i z pracą nad książką w formule, jaką zakładał, będzie musiał się pożegnać. I wówczas dopiero będzie...

- Muszę odebrać. To wydawnictwo - powie Łukasz, po czym przekaże Kasi tragiczne wieści - Nie są już zainteresowani kryminałem i sensacją. Idą w obyczaj...

Łukasz zwróci się o pomoc do Celiny w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

I wówczas w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski już naprawdę znajdzie się w kropce, gdyż spadnie mu już jedyne źródło utrzymania. I w tej sytuacji Łukasz nie będzie miał już innego wyjścia i będzie musiał sobie znaleźć coś innego, aby nie popaść w długi.

I w tym celu w 3251 odcinku "Barw szczęścia" sam odezwie się do Celiny, która choć wcześniej sama go zwolniła, to jednak za ostatnią pomoc, oczywiście zgodzi się zatrudnić go z powrotem i da mu nawet pierwsze zlecenie, z którego dziennikarz szybko się spisze, a co za tym idzie i równie prędko zarobi! Ale to niestety sprowadzi na niego kolejne kłopoty, bo jak o wszystkim dowie się zazdrosna Agnieszka (Katarzyna Tlałka), to wówczas i ich związek stanie pod znakiem zapytania! A do tego wszystkiego jeszcze będzie musiał tłumaczyć się przed Kodurem (Oskar Stoczyński), który także domyśli się prawdy!