Barwy szczęścia, odcinek 3245: Tak Błażej znów zostanie redaktorem naczelnym "Szoku"! Nie oszczędzi Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu wróci do pracy po swojej spektakularnej akcji, przez którą znów zostawi redakcję pod opieką swojego zastępcy, o czym równie prędko dowie się i Kornel i oczywiście nie będzie z tego zadowolony. Tym bardziej, iż będzie to już kolejna nieobecność Sadowskiego, którego już wcześniej i on przyłapie na kłamstwie. I stąd Modrzycki zdecyduje się śledzić i jego.

I w 3245 odcinku "Barw szczęścia" zarówno on, jak i Jezierski już będą wiedzieli, co tak naprawdę było powodem kolejnej nieobecności Sadowskiego! A wszystko przez to, iż Łukasz szybko odkryje, że Błażej go śledził, a przy okazji cyknął mu parę fotek z jego akcji, w czasie której pomagał Celinie sprowadzić i doprowadzić oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i jego wspólnika Antoniego Kiryłłę (Cezary Nowak) przed oblicze sprawiedliwości!

Modrzycki zdemaskuje Łukasza przed Kornelem w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3245 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz ostro się wkurzy. Tym bardziej, iż jego udział, tak samo jak Celiny, miał pozostać anonimowy, a za sprawą Błażeja wszystko będzie mogło się wydać. I z tego względu Sadowski kategorycznie nie zgodzi się na publikację tego materiału, ale Jezierski nie odpuści i w odpowiedzi po prostu go zwolni! Szczególnie, że będzie widział w tym newsie prawdziwą perełkę, która zrobi im wyniki!

- Jestem naczelnym i to ja decyduję, który materiał idzie do druku, a który nie! - przypomni stanowczo Łukasz.

- Zgadza się... A ja jestem prezesem wydawnictwa i to ja decyduję, który naczelny realizuje politykę redakcji, a który nie! - odpowie mu Kornel, który w tym momencie go zwolni!

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Jezierski przekaże stanowisko redaktora naczelnego z powrotem Modrzyckiemu, który nie dość, że wcześniej zastępował Sadowskiego w czasie jego nieobecności, to teraz dostarczy mu jeszcze taki diamencik, który oczywiście Kornel za wszelką cenę będzie chciał opublikować!

I choć Błażej postanowi jednak usunąć z niego Łukasza, ale tylko dlatego, iż jego zdaniem zaszkodziłoby to Szokowi", to szef kategorycznie każe mu go nie oszczędzać! Szczególnie, że sam będzie widział to zupełnie inaczej!

- Jak to mówią: umarł król, niech żyje król... Witam nowego naczelnego!… Ten materiał musimy mieć do najbliższego numeru! Pisz i nikogo nie oszczędzaj! - Kornel postawi sprawę jasno.

- Łukasza wytnę... Jak opiszę, że maczał palce w kidnapingu, to uderzy też w „Szok”… - uzna Błażej.

- Pozbyliśmy się czarnej owcy, kiedy tylko się zorientowaliśmy, co to za ziółko! To będzie działać na naszą korzyść... Zobaczysz, jaką będziemy mieli klikalność! - stwierdzi Jezierski.

Zwolniony Sadowski wykiwa i Błażeja i Jezierskiego w 3245 odcinku "Barw szczęścia", ale znów słono za to zapłaci!

Tyle tylko, że w 3245 odcinku "Barw szczęścia" to Łukasz okaże się z nich wszystkich najsprytniejszy i to mimo swojego zwolnienia! A wszystko przez to, że jeszcze przed swoim odejściem usunie z apartu Błażeja wszystkie zdjęcia, dzięki czemu uratuje nie tylko siebie, ale także i Celinę, przez którą znajdzie się w takiej sytuacji.

Jednak oczywiście w 3245 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski nie będzie miał jej tego za złe. Ale na próżno będzie mu liczyć na to, że Jezierski mu to daruje, bo gdy o wszystkim się dowie, to zdecyduje się nie wydawać byłemu redaktorowi naczelnemu odprawy, przez co on znajdzie się naprawdę pod ścianą, gdyż wpadnie już w poważne kłopoty finansowe.