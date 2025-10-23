Barwy szczęścia, odcinek 3244: Nie tylko oszust Andrzej wpadnie w końcu ręce policji! Pójdzie siedzieć ze swoim wspólnikiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3244 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" oszusta Andrzeja i jego wspólnika Antoniego w końcu dosięgnie sprawiedliwość! I choć za pierwszym razem Kirylle udało się od niej uciec, gdy doszło do jego zatrzymania przez Kodura i to właśnie po powrocie od niego z Dubaju, to tym razem i on się nie wywinie! Tym bardziej, że znajdzie się dokładnie w tym samym miejscu co Zastoja-Modelski, którego do Polski w końcu sprowadzi Celina na specjalne zlecenie Cezarego (Marcel Opaliński) i Józefiny (Elżbieta Jarosik)!

A to w 3244 odcinku "Barw szczęścia" będzie możliwe tylko i wyłącznie, dzięki Łukaszowi, który najpierw pomoże Celinie w przetransportowaniu Andrzeja z Włoch do Polski, a następnie doprowadzi do schwytania jego i jego wspólnika przez Kodura i Majaka!

Kodur i Majak zatrzymają Andrzeja i jego wspólnika w 3244 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" oszuści w końcu wpadną w ręce policji! Kodur i Majak zatrzymają Andrzeja i jego wspólnika Antoniego, który tym razem już się nie wykręci! Tak samo jak Zasotoja-Modelski, który wreszcie także trafi pod wymiar sprawiedliwości!

- Komisarz Marcin Kodur, jesteście zatrzymani! - zakomunikuje im inspektor.

Oczywiście, w 3244 odcinku "Barw szczęścia" policjanci zabiorą ze sobą oszustów na komendę, gdzie ich przesłuchają. Ale tym razem już nic im nie pomoże, bo i Kiryłło już się nie wywinie! Nie mówiąc już o Zastoi-Modelskim, który dostąpi tego "zaszczytu" po raz pierwszy i tak szybko stamtąd nie wyjdzie!

Oszuści już się nie wywiną w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3245 odcinku "Barw szczęścia" komisarze nie uwierzą w jego wersję porwania z Dubaju i przetransportowania do Polski! Szczególnie, że przecież na nikogo się nie natkną po za oszustami na schadzce już w kraju! Wszystko przez to, że zarówno Łukasz, jak i Celina zdołają usunąć się w cień, przez co oszustów już nic nie wyborni!

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej i Antoni trafią do aresztu i wreszcie zapłacą za to, co zrobili nie tylko Józefinie, ale także i innym okradzionym przez nich kobietom. I dzięki temu żadnej innej już nie skrzywdzą!