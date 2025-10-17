Barwy szczęścia, odcinek 3251: Celina po aresztowaniu oszusta Andrzeja odzyska rodową biżuterię Józefiny? Cezary zdecyduje się na zaskakujący krok - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3251 odcinku "Barw szczęścia" Celina wyświadczy Rawiczom jeszcze jedną przysługę! Pani detektyw na zlecenie Cezarego nie tylko zdoła odszukać, sprowadzić z Dubaju do Polski i oddać w ręce policji oszusta Andrzeja, samej się przy tym zdradzając, ale także weźmie sobie jeszcze na tapetę temat rodowej biżuterii Józefiny, skradzionej przez jej niedoszłego męża.

Tym bardziej, że w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Brońskiej uda się natrafić na ślad klejnotów, które będą miały dla Rawiczowej zdecydowanie większą wartość niż pieniądze, które zabrał jej oszust Andrzej. Wszystko przez to, że w grę wejdzie tutaj sentyment, a nie finanse!

Celina zacznie myśleć o sprzedaży stadniny matki w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Celina postanowi natychmiast podzielić się tą dobrą wiadomością z Cezarym. Dlatego umówi się z nim na spotkanie w "Feel Good" i przekaże mu, co udało jej się w tej sprawie ustalić.

Jednak na wszelki wypadek w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Cezary postanowi się zabezpieczyć, gdyby to jednak nie okazało się możliwe i po cichu zacznie nawet badać temat ewentualnej sprzedaży stadniny, czym aż wzburzy Józefinę, gdy ta się o tym dowie, bo co jak co, ale jej Rawiczowa nigdy nie chciała ruszać. I to nawet, gdy była już w naprawdę podbramkowej sytuacji, stąd tak wścieknie się na syna i natychmiast zacznie robić mu wymówki!

Celina natrafi na ślad rodowej biżuterii Józefiny, skradzionej przez oszusta Andrzeja w 3251 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3251 odcinku "Barw szczęścia" raczej nie będzie aż takiej potrzeby! Tym bardziej, że przecież to właśnie Celinie uda się odszukać oszusta Andrzeja w Dubaju, do czego nie będzie w stanie dojść policja. Tak samo jak nie będzie mogła ściągnąć do stamtąd z powrotem do Polski, co także wykona Brońska, która następnie sama odda go w ręce służb, aby chociaż one wymierzyły mu sprawiedliwość za to, co zrobił!

A więc co to takiego w 3251 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Celiny odnalezienie rodowej biżuterii Józefiny. Szczególnie, gdy już natrafi na jej ślad, w związku z czym będzie można podejrzewać, że będzie to już kwestia czasu aż ta wróci z powrotem do swojej właścicielki dokładnie tak samo jak w przypadku oszusta!

No chyba, że Rawicz wyczerpie już na niego wszelkie środki finansowe i nie będzie miał z czego opłacić dalszych poczynań Brońskiej. To wtedy zupełnie to zmieni postać rzeczy. Tym bardziej, że raczej i Józefina będzie chciała odzyskać rodowe kosztowności! Czy zatem wówczas i ona zmieni zdanie? A może uda się to rozwiązać w inny sposób? Odpowiedź na to pytanie, poznamy już niebawem!