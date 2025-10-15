Barwy szczęścia, odcinek 3242: Tak Celina przemyci Andrzeja do Włoch! Oszust ukryty w przesyłce z Dubaju - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3242 odcinku "Barw szczęścia" Kodur (Oskar Stoczyński) ponownie odwiedzi Józefinę (Elżbieta Jarosik), gdy Andrzej nagle zniknie z policyjnych radarów. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, że wraz z Cezarym (Marcel Opaliński) będą oni prowadzić swoje śledztwo. Ale na szczęście, Marcin nie będzie świadomy tego, że na ich zlecenie na miejscu działa także Celina!

I w 3242 odcinku "Barw szczęścia" się o tym nie dowie, gdyż oczywiście jak podaje swiatseriali.interia.pl Józefina jej przed nim wyda i dzięki temu Celina będzie mogła na spokojnie realizować swój plan przemycenia oszusta z Dubaju do Włoch, gdzie już będzie czekać na niego na wielopoziomowym parkingu we Włoszech, gdzie wcześniej Łukasz podstawił jej samochód.

- Jeśli ma pani jakieś wiadomości, którymi się pani z nami nie podzieliła, to dobry moment, żeby to zrobić - powie Marcin, po czym zakomunikuje jej o zniknięciu Andrzeja - Zapadł się pod ziemię...

- Zgubiliście go? No, pięknie... - zakpi Józefina.

- Istnieje ryzyko, że właśnie zaszywa się głębiej. A to znaczy, że ktoś go spłoszył... Pani Józefino, sprawa jest poważna… - ostrzeże ją Kodur.

- Oczywiście, panie komisarzu, od początku tak twierdzę! I jestem oburzona, że - mając do dyspozycji te wszystkie techniki śledcze, monitoringi i billingi - oczekujecie, że to ja mam więcej informacji o zbiegu niż policja i że podam go wam na tacy! - zdenerwuje się Rawiczowa.

Rawiczowie skupią na sobie uwagę policji umożliwiając działania Celinie w 3242 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale to wszystko będzie jedynie grą ze strony Józefiny w 3242 odcinku "Barw szczęścia" po to, aby Marcin niczego się nie domyślił. I słusznie, gdyż Kodur tak łatwo nie odpuści i będzie śledził Rwiczową, która po ich rozmowie natychmiast spotka się z synem i o wszystkim mu opowie. Jednak nic nowego w temacie zniknięcia oszusta Andrzeja u nich nie ugra.

Aczkolwiek po swoim powrocie na komendę w 3242 odcinku "Barw szczęścia" już tak, gdyż Majak (Łukasz Borkowski) oświadczy mu, iż nie ma dowodów na to, że Zastoja-Modelski wyjechał z Dubaju, co oczywiście nie będzie dziełem przypadku! Ale funkcjonariusze nie będą tego świadomi, bo tak naprawdę to wcale nie Rawiczowie będą działać za ich plecami!

- Zastoja nie wyjechał z Emiratów, a przynajmniej nie ma na to kwitów - przekaże mu Majak.

- Utknęliśmy - uzna Kodur.

- Spokojnie, prędzej czy później znajdziemy Zastoję - spróbuje pocieszyć go kolega i będzie mieć przy tym rację. Jednak jak do tego dojdzie?

Plan przemycenia Andrzeja z Dubaju powiedzie się w 3242 odcinku "Barw szczęścia"!

A no tak, że w 3242 odcinku "Barw szczęścia" oszust Andrzej już będzie na wielopoziomowym parkingu we Włoszech, gdzie wynajętym przez Celinę byłym komandosom, uda się go przemycić. Ale oczywiście tak, aby nie było na to śladów! Mężczyźni podrzucą Brońską paczkę z Dubaju, w której oczywiście będzie znajdował się Zastoja-Modelski, ubrany w kaftan bezpieczeństwa.

W 3242 odcinku "Barw szczęścia" Celina przejmie paczkę z Andrzejem do bagażniku swojego samochodu, podstawionego jej wcześniej przez Łukasza, zapakuje ją i wyruszy z nią w drogę do Polski. I już w kolejnym 3243 odcinku będzie z nim już niemal z powrotem w kraju, przez co znów poprosi Sadowskiego o pomoc, a on oczywiście jej nie odmówi.

I dzięki niemu oszusta uda się podrzucić w ręce Kodura i Majaka, zaalarmowanych wcześniej właśnie przez byłego kochanka Brońskiej, która na chwilę przed jego przekazaniem zniknie! I w ten sposób ich udział w akcji się nie wyda, a Zastoja-Modelski w końcu trafi w ręce policji i skończy tam, gdzie jego miejsce, czyli w więzieniu!