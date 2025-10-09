Barwy szczęścia, odcinek 3244: Celina sprowadzi Andrzeja do Polski! Oszust w końcu trafi w ręce policji - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3244 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3243 odcinku "Barw szczęścia" Celina będzie już w drodze z Włoch do Polski, gdzie uda jej się przemycić uprowadzonego z Dubaju Andrzeja! Tyle tylko, że wówczas znów będzie potrzebować pomocy Łukasza, który bez wahania rzuci wszystko i ponownie wyjdzie jej naprzeciw, co oczywiście nie spodoba się Kornelowi (Jakub Bohosiewicz). Tym bardziej, że Sadowski już wcześniej podpadnie szefowi, gdy postanowi podstawić Brońskiej samochód we Włoszech, a teraz kolejny raz poświęci pracę, aby pomóc swojej byłej kochance!

Ale w 3243 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz się już nie zatrzyma, gdyż Celina będzie już o krok od realizacji swojego planu sprowadzenia oszusta z powrotem do kraju! I dzięki jego pomocy to właśnie jej się uda!

Oszustowi Andrzejowi nie uda się powstrzymać Celiny w 3244 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3244 odcinku "Barw szczęścia" Celina i Andrzej dotrą już do Polski. I choć oczywiście Zastoja-Modelski za wszelką cenę spróbuję wpłynąć na Brońską, aby uniknąć odpowiedzialności za ograbienie nie tylko Józefiny (Elżbieta Jarosik), ale i innych kobiet, to jednak pani detektyw nie da się skusić ani na jego obietnicę, ani próby przekupstwa, ani błaganie o pomoc!

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" Brońska niepostrzeżenie usunie się w cień, a oszustem już zajmie się policja, zaalarmowana wcześniej przez Sadowskiego. Zastoja-Modelski trafi w ręce Kodura (Oskar Stoczyński) i Majaka (Łukasz Borkowski) i to w obecności swojego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak), do którego funkcjonariusze już zdążą dotrzeć wcześniej.

Kodur i Majak zatrzymają Zastoję-Modelskiego w 3244 odcinku "Barw szczęścia"!

A w 3244 odcinku "Barw szczęścia" w ich rękach znajdzie się także i sam sprawca, który już się nie wywinie i trafi do aresztu! Oczywiście, oszust będzie próbował się bronić i będzie chciał zgłosić porwanie przez Brońską, ale ani Majak, ani Kodur mu w to nie uwierzą. Tym bardziej, że nie spotkają na miejscu Celiny, a on tajemniczo zniknie z Dubaju, po czym "spotka się" ze swoim wspólnikiem, co będzie działało na jego niekorzyść!

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej w końcu wyląduje w więzieniu, a Józefina odetchnie z ulgą, gdyż jej koszmar wreszcie się skończy, a drań zapłaci za to, co jej zrobił! A wszystko dzięki Cezaremu (Marcel Opaliński), który wynajmie wcześniej Celinę, o czym policja już się nie dowie, bo Rawiczowie jej przed nimi nie wydadzą. Matka i syn będą chronić panią detektyw, dzięki czemu ona będzie mogła spokojnie działać, gdyż to na nich skupi się cała uwaga funkcjonariuszy, a oni niczym się nie zdradzą! I to nawet, gdy Kodur wezwie Rawiczową na przesłuchanie po zniknięciu oszusta, ani, gdy tuż potem będzie ich obserwował, dzięki czemu wszystko się powiedzie!