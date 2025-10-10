Barwy szczęścia, odcinek 3245: Kornel zwolni Łukasza! Tak Modrzycki podstępem zajmie jego miejsce

"Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz wróci do pracy i dozna szoku, gdy odkryje, że w czasie swojej kolejnej nieobecności był śledzony przez Błażeja! Tym bardziej, że przecież ponownie zostawi redakcję pod jego opieką, w czasie, gdy kolejny raz zdecyduje się pomóc Celinie (Orina Krajewska), przez co już trafi na celownik Kornela! Do tego stopnia, że już wtedy zacznie on rozmyślać o zwolnieniu Sadowskiego, który nagle zniknie, aby dostarczyć Brońskiej samochód do Włoch, skąd jego była kochanka przewiezie z powrotem do Polski, uprowadzonego z Dubaju Andrzeja (Leon Charewicz)!

A w kolejnych odcinkach, gdy Celina już będzie z nim w Polsce, to znów poprosi go o pomoc, a Łukasz oczywiście jej nie odmówi, czego już Kornel mu nie daruje! Szczególnie, że w 3245 odcinku "Barw szczęścia" za sprawą Błażeja, w końcu wyjdzie na jaw, co tak naprawdę było powodem nieobecności Sadowskiego, który znów wszystkich oszuka!

Łukasz nie zgodzi się na publikację materiału Błażeja i zapłaci za to najwyższą cenę w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

I nic dziwnego, gdyż w 3245 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiał działać pod przykrywką, aby nie zdradzić ani siebie, ani Celiny, o udziale której nie będzie wiedzieć policja! Ale niestety już zdąży dowiedzieć się o tym i Błażej, który dostarczy o tym materiały Kornelowi. Oczywiście, Jezierski postanowi od razu opublikować sensacyjny materiał, gdyż zda sobie sprawę, że będzie się on im świetnie klikał, to jednak Sadowski zdecydowanie się temu sprzeciwi!

Tym bardziej, iż w 3245 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiedział, że może on zagrozić nie tylko jemu, ale także i Celinie, a co za tym idzie i Rawiczom - Cezaremu (Marcel Opaliński) i Józefinie (Elżbieta Jarosik), na zlecenie których działała Brońska. Łukasz za wszelką cenę nie będzie chciał do tego dopuścić i zapłaci za to najwyższą cenę, gdyż w odpowiedzi Kornel naprawdę go zwolni!

Modrzycki znów będzie redaktorem naczelnym "Szoku" w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3245 odcinku "Barw szczęścia" odda jego miejsce Błażejowi, który w ten sposób znów wygryzie Łukasza z funkcji redaktora naczelnego! Modrzycki ponownie wróci na fotel, ale ta decyzja wcale nie spodoba się reszcie zespołu i to z jego ukochaną Weroniką na czele. I nic dziwnego, gdyż jej ukochany przejmie go podstępem, a do tego wszystkiego przyczyni się jeszcze do zwolnienia Sadowskiego, czego ona nie będzie mogła mu darować. Szczególnie, iż sama będzie mu naprawdę wiele zawdzięczać!

I z tego powodu między parą w 3246 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do kolejnego ostrego konfliktu, który zacznie tylko wzrastać w siłę. Do tego stopnia, że Weronika nawet zacznie myśleć o wyprowadzce od Błażeja, nie mogąc z tym wszystkim się pogodzić. W przeciwieństwie do Łukasza, który zbyt długo nie będzie po tym rozpaczał i wróci do pisania książek! Sadowski postanowi znów zacząć nowy rozdział w swoim życiu! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!

