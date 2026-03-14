Barwy szczęścia, odcinek 3341: Celina i Łukasz znów razem. Namiętna noc otworzy kolejny rozdział ich historii miłości - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Celina i Łukasz znów będą razem w 3341 odcinku "Barw szczęścia". Po ostatnich traumatycznych przejściach wydawało się, że Sadowski potrzebuje więcej czasu, żeby dojść do siebie. Brońska dała mu wyraźnie do zrozumienia, że najpierw musi się uporać z tym, co przeżył po porwaniu przez niezrównoważoną psychicznie Agnieszkę, a dopiero potem mogą pomyśleć o tym, żeby do siebie wrócić.

Łukasz doszedł do siebie po porwaniu przez psychopatkę Agnieszkę!

Idealnym lekarstwem dla Łukasza była nie tylko terapia, dzięki której pozbył się koszmarów po porwaniu, ale także nowa książka "Zmysł", w której opisał swoją mrożącą krew w żyłach historię. Odzyskał równowagę, zamknął bolesny rozdział życia związany z Agnieszką i postanowił iść do przodu. Nie wiedząc, czy Celina zgodzi się towarzyszyć mu w tej drodze.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3351: Wstrząsający zwrot na procesie Soni. Natalia ujawni straszne nagrania sprzed zabójstwa Stefaniaka - ZDJĘCIA

Specjalna dedykacja Łukasza dla Celiny w jego książce w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Jednak w 3341 odcinku "Barw szczęścia" Celina da Łukaszowi wyraźnie do zrozumienia, że nie chce już tylko przyjaźni. Nieco spóźniona zjawi się na jego wieczorze autorskim w "Feel Good" i od razu poprosi o autograf w jej egzemplarzu książki Sadowskiego. To będzie specjalna dedykacja dla ukochanej.

Barwy szczęścia. Celina znajdzie Łukasza w lesie! Uratuje go przed śmiercią

- „Dla ulubionej detektyw”? Tylko „ulubionej”? - zapyta zaczepnie Celina.

- Ale potem możemy popracować nad rozszerzeniem tej dedykacji... Na przykład przy kieliszku wina? Co myślisz? - zaproszenie Łukasza wyda się Celinie niezwykle kuszące.

- To co z tym winem? - tak Brońska sprowokuje go do działania.

- Ważniejsze co z tą dedykacją?

- Może zostać...

- Naprawdę? A już się ucieszyłem, że chcesz zmienić... Że chcesz być kimś więcej, niż tylko „ulubioną”... Bo ja też bym chciał... - wyjaśni Łukasz i wtedy Celina w 3341 odcinku "Barw szczęścia" zacznie go całować.

Namiętny pocałunek Celiny i Łukasza będzie zapowiedzą gorącej nocy, którą spędzą razem w 3341 odcinku "Barw szczęścia".