Barwy szczęścia, odcinek 3245: Koniec oszusta Andrzeja! Wyląduje w więzieniu i już się nie wykręci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" wzruszona Józefina aż nie będzie mogła uwierzyć, że jej koszmar wreszcie dobiegnie końca! A wszystko przez to, że oszust Andrzej, który najpierw ją w sobie rozkochał, a następnie zniknął bez słowa wraz z jej majątkiem, w końcu dostanie to, na co zasłużył i zapłaci za wszystko, co zrobił nie tylko jej, ale i innym kobietom! A to dlatego, że w końcu trafi w ręce policji i zostanie aresztowany!

Jednak w 3245 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa zda sobie sprawę, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie jej syn, który w tym celu wynajmie Celinę! I choć operacja odnalezienia i sprowadzenia oszusta z powrotem do Polski będzie ich naprawdę słono kosztować i to nie tylko finansowo, ale i psychicznie, to jednak będzie warto!

Oszust Andrzej wyląduje w areszcie w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że już w 3245 odcinku "Barw szczęścia" Zastoja-Modelski skończy w areszcie! Zdradzamy, że oszust wyląduje w rękach policji, którą wcześniej zaalarmuje Łukasz (Michał Rolnicki), gdy kolejny raz zdecyduje się pomóc Celinie, poważnie narażając się przy tym w pracy! Jednak to dla Sadowskiego nie będzie mieć żadnego znaczenia, gdyż plan Brońskiej będzie już na finiszu, bo pani detektyw już uda przemycić się uprowadzonego Andrzej do Włoch, gdzie już będzie czekał na nich samochód, podstawiony wcześniej przez detektywa.

A w 3243 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz pomoże Celinie dostać się z Andrzejem do Polski i oddać go w ręce policji, czego funkcjonariusze jednak nie będą świadomi, gdyż na chwilę przed jego przekazaniem, pani detektyw, która wcześniej nie da się ani przekonać, ani przekupić oszustowi, niepostrzeżenie zniknie, a on wyląduje w rękach Kodura (Oskar Stoczyński) i Majaka (Łukasz Borkowski) i to w obecności swojego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak)!

Zastoja-Modelski nie zdoła się już wybronić w 3245 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" wszystko będzie tak dobrze zaaranżowane, że policjanci nie uwierzą oszustowi Andrzejowi w jego wersję porwania przez Celinę, której przecież w chwili jego zatrzymania nie będzie na miejscu. W przeciwieństwie do jego wspólnika, z którym Zastoja-Modelski "się spotka" i na którym już wcześniej skupią swoją uwagę także za sprawą Rawiczów, którzy w ten sposób odwrócą ich uwagę od Brońskiej.

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" oszust Andrzej nie zdoła się wybronić i skończy w areszcie, za co Józefina będzie ogromnie wdzięczna swojemu synowi, bo uratuje on honor ich rodziny! A Zastoja-Modelski w końcu dostanie to, na co zasłużył!