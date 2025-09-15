Barwy szczęścia, odcinek 3231: Błażej znów wyląduje w szpitalu! Nie zdoła ocalić Łukasza

"Barwy szczęścia" odcinek 3231 - czwartek, 9.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3231 odcinku "Barw szczęścia" Błażej gorzej się poczuje po sprzeczce z Kornelem w redakcji "Szoku"! Tym bardziej, że po urlopie Łukasza, to on trafi na pierwszą linię szefa, czego niestety nie wytrzyma! Szczególnie, że po ostatnich przypadkach - postrzelenia, jak i zatrucia i próbie zabójstwa, wciąż będzie osłabiony i da to o sobie znać!

A to dlatego, że w 3231 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki znów wyląduje w szpitalu i to nie z byle powodu, bo z objawami udaru! I w tej sytuacji, jego koledzy będą woleli dmuchać na zimne. Zwłaszcza, mając w pamięci jego przeszłość.

Tak Kornel zdemaskuje oszustwo Łukasza w 3231 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3231 odcinku "Barw szczęścia" Kornel zda sobie sprawę, że w takim stanie Błażej zbyt szybko nie wróci do pracy, przez co on zostanie i bez naczelnego i jego zastępcy. I w tej sytuacji nie będzie miał wyboru i postara się awaryjnie ściągnąć Sadowskiego z urlopu, aby redakcja mogła dalej działać.

Tyle tylko, że wówczas w 3231 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie świadomy, że Łukasz przed swoim urlopem okłamał wszystkich i wyjechał do Włoch, aby pomóc Celinie (Orina Krajewska) zorganizować transport z włoskiego portu dla oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), nad sprawą którego do tej pory będzie pracował i Błażej, gdy odkryje, że Kodur (Oskar Stoczyński) zatrzymał jego wspólnika Antoniego (Cezary Nowak)!

Czy Błażej przeżyje w 3231 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale w 3231 odcinku "Barw szczęścia" prawda już wyjdzie na jaw, a Kornel wcale nie będzie z tego zadowolony! Podobnie jak i Marcin, do którego jako pierwszego Łukasz nasłucha się po swoim powrocie. Jednak nie ominie go i kazanie od Jezierskiego, który również wścieknie się na swojego naczelnego i da temu upust!

W 3232 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski będzie musiał się ostro tłumaczyć za swoje kłamstwo i przed policją czy swoim szefem. A pewnie także i przed Agnieszką (Katarzyna Tlałka), przed którą także to zatai podobnie jak i przed Błażejem, który zapłaci za to najwyższą cenę? Czy wstępne obawy się potwierdzą i Modrzycki faktycznie będzie miał udar? Czy i tym razem dziennikarzowi uda się ujść z życiem? A może teraz nie będzie już szczęśliwego zakończenia? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!