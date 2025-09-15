Barwy szczęścia odciek 3230: Łukasz poleci do Celiny! Zatai to nie tylko przed Agnieszką

"Barwy szczęścia" odcinek 3230 - środa, 8.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3220 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz postanowi pomóc Celinie, która poprosi go o pomoc w zorganizowaniu transportu z włoskiego portu. Sadowski weźmie urlop w pracy i uda się do Włoch, jednak nie powie o tym ani Agnieszce, która już wcześniej zrobi mu ostrą scenę zazdrości o jego współpracę z Brońską, ani Błażejowi, który także zainteresuje się sprawą oszusta Andrzeja i jego wspólnika Antoniego, którym po powrocie do Polski zainteresuje się Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), prowadzący dochodzenie w sprawie oszusta Andrzeja!

W 3220 odcinku "Barw szczęścia" redaktor naczelny "Szoku" postanowi ukryć prawdę nie tylko przed swoją ukochaną, ale także i współpracownikiem, ale zbyt długo mu się to nie uda! A to dlatego, że wszystko wyjdzie na jaw i to wcale nie za sprawą nikogo z tej dwójki!

Kłamstwo Łukasza wyjdzie na jaw w 3221 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że już w 3221 odcinku "Barw szczęścia" Łukasza zdemaskuje Kornel (Jakub Bohosiewicz), któremu Sadowski także nie powie prawdy! Ale po sprzeczce z Modrzyckim, która zakończy się dla niego kolejną wizytą w szpitalu, wyjdzie ona na jaw, gdy Jezierski awaryjnie spróbuje ściągnąć swojego naczelnego z urlopu! I wówczas okaże się, że w tej sprawie okłamał i jego!

I tego w 3222 odcinku "Barw szczęścia" Kornel mu nie odpuści, bo Łukasz będzie musiał się przed nim słono tłumaczyć! Tym bardziej, że szef zacznie mu robić naprawdę ostre wymówki! Ale nie tylko on, gdyż Sadowski podpadnie jeszcze komuś! I to wcale nie Agnieszce!

Sadowski będzie musiał się słono tłumaczyć w 3222 odcinku "Barw szczęścia"!

A Marcinowi Kodurowi, na którego w 3222 odcinku "Barw szczęścia" także natknie się tuż po swoim powrocie. Szczególnie, że i jemu nie spodoba się, że kręci się przy sprawie Zastoi-Modelskiego, którą to on będzie się zajmował. Tym bardziej, że działania zarówno jego, jak i Celiny, nie będą do końca legalne!

Ale na tym w 3222 odcinku "Barw szczęścia" problemy Łukasza pewnie się nie skończą, bo przecież w grze będzie jeszcze wciąż Agnieszka. I jak ona jeszcze się o tym dowie, to dopiero będzie!