Barwy szczęścia, odcinek 3283: Janka udowodni Mariuszowi, jak poważnie o nim myśli. Wezmą udział w szamańskim rytuale – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz zauważy, że Janka chodzi w kowbojskim kapeluszu, który podarował kiedyś jej siostrze Marlenie, swojej narzeczonej. Bolesne wspomnienia popsują mu humor. Będzie szorstki dla Dąbrowskiej, która nie będzie znała przyczyny jego fatalnego nastroju. Kiedy jej wyjaśni, bardzo się tym przejmie. Postanowi zrobić dla niego coś specjalnego...

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka odprawi rytuał

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po zakończonej pracy w polu i podziękowaniu za nią pracownikom Mariusz zauważy, że Janka rozpaliła małe ognisko. Podejdzie do niej zaciekawiony:

- Wyglądasz jak jakaś szamanka. Odprawiasz jakiś rytuał przed żniwami?

- Rytuał pożegnania przeszłości – odpowie Dąbrowska z uśmiechem, trzymając kapelusz w dłoni.

- Wtajemniczysz mnie? – Karpiuk siądzie obok.

- Wpadłam na taki pomysł – na wiosnę pali się marzannę, żeby odgonić złe wspomnienia po zimie, tak? No to ja dzisiaj spalę ten kapelusz i odgonię złe wspomnienia po Marlenie.

- Dla mnie wystarczy, żebyś go nie nosiła. Zresztą, nie ma już żadnego problemu…

- Moja siostra zachowała się okrutnie i musimy przepędzić ją raz na zawsze z twojego życia – zapowie jego wielbicielka i włoży kapelusz do ognia.

- Pod warunkiem, że pole się nie zapali – pokiwa głową strażak.

Borowska wygarnie Mariuszowi, co o nim myśli - odcinek 3295 „Barw szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz obudzi się obok nagiej Janki i nie będzie nic pamiętał. Poprzedniej nocy uczestniczył w malowaniu remizy z Dąbrowską i sporo razem wypili. Dziewczyna rankiem pójdzie do swojego domu, ale Borowska (Dorota Piasecka) zauważy czmychającą Jankę i wszystkiego się domyśli. Powie Karpiukowi do słuchu.