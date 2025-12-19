Barwy szczęścia, odcinek 3295: Sąsiadka z Brzezin będzie pewna zdrady Mariusza. Zobaczy, kto wymyka się rankiem z jego domu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz znajdzie na strychu obrączki, które przygotował na ślub z Marleną. Pokaże je Kasi mówiąc, że to pamiątka po rodzicach i że chciałby je zanieść do grawera, by w miejscu imienia byłej narzeczonej umieścił jej imię. Niezadowolona Górka powie Karpiukowi, że ich nie chce. Przy okazji poprosi go, by jej opowiedział, czemu nie doszło do ślubu z Marleną. Nie dowie się jednak od niego niczego nowego. Poza tym, że zniszczył wszystkie pamiątki po starszej siostrze Janki. Oprócz obrączek.

Mariusz obudzi się obok nagiej Janki w 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Zaloty Janki staną się intensywniejsze, bo dziewczynie zależy na Mariuszu – aż za bardzo. Dąbrowska wykorzysta kolejną nadarzającą się okazję, by się do niego zbliżyć. W 3294. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyłączy się do niego, kiedy będzie malował remizę w w Brzezinach. Wspólnie wypity podczas odświeżania budynku alkohol uderzy obojgu do głowy. Ponętna sąsiadka zacznie się zachowywać prowokująco i osiągnie swój cel… W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz poczuje się jak winowajca. Po wieczorze spędzonym na malowaniu remizy obudzi się rankiem obok nagiej Janki…

Borowska wygarnie Mariuszowi, co o nim myśli - odcinek 3295 „Barw szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wyrzuty sumienia omal nie rozsadzą Mariuszowi skacowanej głowy, przede wszystkim dlatego, że nie będzie pamiętał, co działo się w nocy. Dąbrowska postanowi szybko czmychnąć do domu tak, by uniknąć wszelkich pytań. Na nieszczęście, od razu po wyjściu z domu Karpiuka natknie się na Borowską. Na jej pytający, a zarazem oskarżycielski wzrok… Kiedy sąsiadka zobaczy Mariusza, powie mu bez ogródek, co myśli o jego postępowaniu, bo od razu założy, że doszło do najgorszego – zdrady. Bez wahania weźmie stronę Kasi – niedawno przecież tak ciepło z nią rozmawiała o miłości jej i Karpiuka. Nie będzie mieć dla niego litości.