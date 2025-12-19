Barwy szczęścia, odcinek 3295: Sąsiadka z Brzezin będzie pewna zdrady Mariusza. Zobaczy, kto wymyka się rankiem z jego domu – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-12-19 21:35

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) poczuje olbrzymie brzemię wyrzutów sumienia. Przygniotą go one jeszcze bardziej, kiedy będą im towarzyszyć wymówki ze strony Borowskiej (Dorota Piasecka). Sąsiadka zobaczy, jak rankiem, pod nieobecność Kasi (Katarzyna Glinka), wymyka się z jego domu Janka (Oliwia Drożdżyk)…

„Barwy szczęścia" odcinek 3295 - czwartek, 15.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz znajdzie na strychu obrączki, które przygotował na ślub z Marleną. Pokaże je Kasi mówiąc, że to pamiątka po rodzicach i że chciałby je zanieść do grawera, by w miejscu imienia byłej narzeczonej umieścił jej imię. Niezadowolona Górka powie Karpiukowi, że ich nie chce. Przy okazji poprosi go, by jej opowiedział, czemu nie doszło do ślubu z Marleną. Nie dowie się jednak od niego niczego nowego. Poza tym, że zniszczył wszystkie pamiątki po starszej siostrze Janki. Oprócz obrączek.

Mariusz obudzi się obok nagiej Janki w 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Zaloty Janki staną się intensywniejsze, bo dziewczynie zależy na Mariuszu – aż za bardzo. Dąbrowska wykorzysta kolejną nadarzającą się okazję, by się do niego zbliżyć. W 3294. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyłączy się do niego, kiedy będzie malował remizę w w Brzezinach. Wspólnie wypity podczas odświeżania budynku alkohol uderzy obojgu do głowy. Ponętna sąsiadka zacznie się zachowywać prowokująco i osiągnie swój cel… W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz poczuje się jak winowajca. Po wieczorze spędzonym na malowaniu remizy obudzi się rankiem obok nagiej Janki…

Borowska wygarnie Mariuszowi, co o nim myśli - odcinek 3295 „Barw szczęścia"

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wyrzuty sumienia omal nie rozsadzą Mariuszowi skacowanej głowy, przede wszystkim dlatego, że nie będzie pamiętał, co działo się w nocy. Dąbrowska postanowi szybko czmychnąć do domu tak, by uniknąć wszelkich pytań. Na nieszczęście, od razu po wyjściu z domu Karpiuka natknie się na Borowską. Na jej pytający, a zarazem oskarżycielski wzrok… Kiedy sąsiadka zobaczy Mariusza, powie mu bez ogródek, co myśli o jego postępowaniu, bo od razu założy, że doszło do najgorszego – zdrady. Bez wahania weźmie stronę Kasi – niedawno przecież tak ciepło z nią rozmawiała o miłości jej i Karpiuka. Nie będzie mieć dla niego litości.

Barwy szczęścia, odcinek 3295. Mariusz (Rafał Cieszyński), Borowska (Dorota Piasecka)
26 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3293: Celina wyda ostatnie pieniądze na poszukiwania Ł…
Barwy szczęścia ZWIASTUN. Kasia wyczuje, co Mariusz robił z Janką. Obolała Renata w końcu wróci do pracy