Barwy szczęścia, odcinek 3284: Kasia dowie się, jaki dramat spotkał Mariusza, zanim ją poznał. Zniknął z Brzezin na cały rok - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Narzeczona Mariusza uciekła od niego z dużo starszym mężczyzną na kilka dni przed ślubem. Do rodziców odezwała się po trzech dniach z Sopotu, a Karpiukowi przysłała pocztówkę z Karaibów. …W „Barwach szczęścia" Janka (Oliwia Drożdżyk) nie ukrywa swojego negatywnego zdania na temat siostry, która obecnie jest związana w Szwecji z bogatym biznesmenem. Sama przecież marzy o tym, by być z niedoszłym szwagrem.

Obrączka Marleny – odcinek 3284 serialu „Barwy szczęścia"

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz pokaże Kasi, jakie obrączki nałożą sobie na palce. Na jednej z nich będzie wygrawerowane imię Marleny. Kasia nie będzie zadowolona i powie narzeczonemu, że historia ich miłości nie powinna mieć nic wspólnego z rozdziałem jego życia, który zakończył dawno temu.

Cierpienie Mariusza po rozstaniu z Marleną - odcinek 3284 serialu „Barwy szczęścia"

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia uzmysłowi sobie, że nic nie wie o tym, co działo się z Mariuszem po ucieczce Marleny. Poza tym, że zniszczył wszystkie związane z nią pamiątki, oprócz obrączek, należących kiedyś do jego rodziców. Przy okazji spotkania z Borowską Górka zapyta ją o tamten czas w życiu Karpiuka, mówiąc jej, że właściwie nie wie nic poza tym, że chciał się zapaść pod ziemię. Sąsiadka to potwierdzi:

- To się zapadł. Na cały rok. Wrócił potem, wychudzony taki, zmarnowany. Toż to legendy po wsi chodziły, gdzie on był i co robił. I ten smutek, co miał w oczach. Ale najważniejsze, że się pozbierał, wrócił do formy. Poznał panią. Pobierzecie się i będziecie żyli długo i szczęśliwie.

Borowska potwierdzi też, że Marlena to dla Mariusza zamknięty rozdział. Kasia przemyśli to, co usłyszy od sąsiadki serowarki i zrobi się jej narzeczonego bardzo żal. Przygotuje mu na wieczór jego ulubioną zapiekankę, by wiedział, że bardzo go kocha. I powie, że zgadza się na jego obrączki po rodzicach, ale niech zaniesie je do grawera...

