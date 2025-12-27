Barwy szczęścia, odcinek 3284: Bogusia od razu przekreśli agentkę Justynę. Mirek musi dać jej prawnuka! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bogusia, która mieszka z Mirkiem, zdenerwuje się tym, że wnuczek nie wraca na noc do domu. I nie odbiera telefonów – nie tylko od niej, także od innych członków rodziny. Stwierdzi, że to na pewno przez Damiana (Michał Lesień), który suszył mu głowę przez Justynę i teraz chłopak przestał się odzywać. Babcia Mirka orzeknie, że jego romans trzeba przerwać.

Intuicja Bogusi - odcinek 3284 „Barw szczęścia”

Serce kochającej babci wie najlepiej. W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bogusia, nawet nie znając Justyny, wyczuje, że kochanka wnuka nie jest dla niego, a znajomość z nią wróży tylko nieszczęście. Poza tym Zytko z pewnością nie da jej wnuka:

- Widziałam jej zdjęcia. Jest dla niego za stara. Dziecka mu już nie urodzi.

- A może on po prostu dobrze się bawi? – spyta Beata, nieprzekonana do opinii Bogusi.

Jakże będzie się mylić żona Damiana… Mirek może i dobrze się bawił, ale tylko na początku i tylko przez chwilę. Szybko zrozumie – bo i kochanka nie będzie tego specjalnie ukrywać - że jej zaangażowanie jest bardzo płytkie, a znajomość z nim „medialna”, na pokaz. A on przez swoje zadurzenie może nie zdać egzaminu poprawkowego z języka polskiego we wrześniu...

Kujawiak zna kochankę Mirka – odcinek 3289 „Barw szczęścia”

W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dorota Kujawiak (Karina Seweryn) spotka się z Justyną – okaże się, że obie znają się jeszcze ze szkolnej ławki. Nauczycielka Mirka fałszywie założy, że koleżance zależy na nim, ale przekona się w trakcie rozmowy, że nastolatek jest dla niej tylko zabawką, której problemy jej nie obchodzą, nawet jeżeli powstaną z jej przyczyny i mogą mu poważnie utrudnić życie.

