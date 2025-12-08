Barwy szczęścia, odcinek 3284: Bogusia nie daruje modliszce Justynie zabawiania się z jej wnukiem. Przerwie namiętny romans Mirka z agentką? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Mirek całkiem stracił głowę dla Justyny. Nawet noc przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego spędził z nią, na jej kanapie. Zadowolona z wrażenia, jakie robi na młodym chłopaku, zawiozła go ostatecznie do szkoły dopiero po telefonie Olgi (Dorota Kwietniewska).

Damian na noże z Justyną w serialu „Barwy szczęścia”

Justyna zawiozła Mirka na jego egzamin maturalny i wtedy doszło w serialu „Barwy szczęścia” do pierwszego starcia Damiana (Michał Lesień) z Zytko, która skarciła go, że zmył głowę synowi. Wójcik od razu się jej odgryzł oskarżając o to, że bawi się jego dzieckiem. Obrażona Justyna poszła do samochodu.

Bogusia nie będzie biernie patrzeć, jak Justyna wykorzystuje Mirka - odcinek 3284 „Barw szczęścia”

W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek przysporzy bliskim stresu swoim romansem z Justyną, który pochłonie go do tego stopnia, że nie będzie już nawet odbierał telefonów od rodziny. Bardzo to zdenerwuje Bogusię. Wnuk przecież mieszka z babcią, a tymczasem ona nie ma od niego żadnych wieści. Beata (Anita Jancia-Prokopowicz) powie teściowej, że Mirek nie rozmawia nawet z Damianem.

- Pewnie mu Damian wcześniej głowę suszył, to teraz chłopak go unika. A ta... jak jej tam, jest dla Mirka za stara. Trzeba to przerwać.

Bogusia wyrazi swoją opinię bez ogródek i tak, jak wcześniej zauważył to jej syn, ona też przychyli się do jego opinii, że młody Wójcik został maskotką prezeski agencji reklamowej, która go wykorzystuje. Czy babcia Mirka wkroczy do gry i ukróci niebezpieczny romans?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl