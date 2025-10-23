Barwy szczęścia, odcinek 3256: Mirek wiedziony na pokuszenie. Dostanie propozycję od atrakcyjnej Justyny - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3256 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Największym marzeniem Mirka w „Barwach szczęścia" była kariera piłkarska. Bardzo się cieszył z angażu do drugoligowej drużyny. Niestety, wkrótce jego nadzieje rozsypią się w proch i pył.

Matura Mirka w odcinku 3246 serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3246. serialu „Barwy szczęścia" Damian (Michał Lesień-Głowacki) zawiezie Mirka na pisemną maturę. To będzie ważny dzień dla nich obu, bo chłopak podziękuje ojcu za wszystko. A na egzamin weźmie ze sobą coś specjalnego od Luizy (Julia Zielińska). Po maturze Mirek będzie musiał zakończyć karierę piłkarską na skutek poważnej kontuzji.

Kuszenie Mirka w 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W sukurs Mirkowi przeżywającemu koniec marzeń o karierze piłkarskiej przyjdzie Olga. Zauważy, jak chłopak wydoroślał i zmężniał i dojdzie do wniosku, że to świetny materiał na modela, jakiego brakuje w jej agencji. Syn Damiana zdecyduje się spróbować szczęścia w nowej dla siebie profesji pomimo oporów ojca. Mirek zacznie pracę jako fotomodel. W 3256. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Damian będzie go znowu wiózł na maturę, tym razem ustną i prowadząc samochód zobaczy twarz syna na bilboardzie. Będzie tak zaskoczony, że spowoduje wypadek. Na szczęście nie dojdzie do tragedii. Po egzaminie Mirek będzie miał ważne spotkanie. Pozna szefową agencji reklamowej, Justynę Zytko, która będzie go kusić bardzo ciekawa ofertą… Sama też będzie niezwykle kusząca – czy Mirek się jej oprze? Rolą Justyny powróci do serialu „Barwy szczęścia” Sylwia Juszczak-Krawczyk, która 14 lat temu grała Aldonę, opiekunkę pani Nadii (Zofia Kucówna), którą okradła.