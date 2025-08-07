Barwy szczęścia. Mirek zostanie modelem w nowym sezonie! Przystojny syn Damiana zrobi karierę i będzie na billboardach w całej Polsce - ZDJĘCIA

Mirek awansował jako piłkarz w serialu „Barwy szczęścia"

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia" Mirek odniósł spory sukces – zaangażowała go drugoligowa drużyna piłkarska. Ale zaraz potem przeżył dramat – upadek z drabiny. Kiedy pomagał ojcu, zerwał ścięgno Achillesa. Zadeklarował pomoc, by zarobić na korki, ponieważ Damian odmówił mu na nie pieniędzy. Tak do życia jego rodziny trafił Karol Czubak (Jan Wieczorkowski), świetny ortopeda, który go operował.

Nowa kariera Mirka w „Barwach szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Mirka czekają dynamiczne zmiany, jakich nigdy by się nie spodziewał. Zawsze chciał być piłkarzem i z piłką nożną wiązał swoją najbliższą przyszłość. Nigdy nie myślał o tym, że mógłby zarabiać pieniądze na swoim wyglądzie. Przekona się, że może – i to sporo. Jego twarz i sylwetka znajdą się na billboardach w całej Polsce! To dlatego w nagraniach z planu zdjęciowego można było zobaczyć Mirka w eleganckim garniturze. Chłopak podpisze kontrakt reklamowy i zostanie modelem agencji, którą w powakacyjnych odcinkach poprowadzi nowa bohaterka w serialu, Justyna Zytko. Być może ta umowa umożliwi mu większe zawodowe sukcesy, niż sport… Warto nadmienić, że grający syna Damiana Oliwier Kozłowski rzeczywiście jest sportowcem i to nie byle jakim. To profesjonalny akrobata z wieloma sukcesami na koncie. W czerwcu zdobył drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w skokach na trampolinie, ścieżce i PMT. Udział w Mistrzostwach Świata uniemożliwiła mu kilka lat temu poważna kontuzja.

Sylwia Juszczak-Krawczyk dołączy do kolejnego sezonu „Barw szczęścia”

Po 14 latach Sylwia Juszczak-Krawczyk wróci na plan serialu „Barwy szczęścia”. Wcześniej grała w nim Aldonę, przyjaciółkę Kai Jakubowskiej (Teresa Dzielska) z więzienia. To ona zaplanowała włamanie do mieszkania pani Nadii (Zofia Kucówna). Wpadła, została aresztowana i tak zakończył się jej wątek w 2011 roku.