Barwy szczęścia, odcinek 3298: Mariusz po wyjeździe Kasi i Ksawerego z Brzezin zdystansuje się od Janki! Wyrzuci ją z gospodarstwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3298 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz w końcu postanowi pozbyć się Janki z gospodarstwa! I nic dziwnego, gdyż zakochana Dąbrowska wreszcie doprowadzi do tego, czego od początku chciała, zgłaszając się do Karpiuka na praktyki studenckie, które oczywiście będą jedynie przykrywką do tego, aby w końcu uwieść rolnika, co niestety jej się uda!

Zdradzamy, że w 3295 odcinku "Barw szczęścia" Jance w końcu uda się zaciągnąć pijanego Mariusza do łóżka pod kolejną nieobecność Kasi! Dąbrowska rozpije Karpiuka w trakcie malowania remizy, które szybko zamieni się w wesołą imprezę z finałem w domu rolnika, z którego z samego rana wymknie się zakochana w nim dziewczyna, na czym przyłapie ją Borowska (Dorota Piasecka)! I szybko domyśli się, co zaszło między nią i Mariuszem!

Kasia i Ksawery wyjadą na rodzinny wyjazd bez Mariusza w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

Sąsiadka Karpiuka od razu zacznie robić mu wymówki. Tym bardziej, że sama będzie świadkiem tego, jak będzie się on zabawiał z Janką, aż w końcu stanie się to. Borowska zdecydowanie stanie po stronie Kasi, którą wcześniej będzie ostrzegać przed Dąbrowską, a teraz Kasia boleśnie przekona się o tym, że to ona, a nie Mariusz, który to bagatelizował, będzie mieć rację, bo w końcu faktycznie przyzna jej się do nocy z Janką! I choć Karpiuk nie będzie pewien, czy na pewno ją zdradził, bo nie będzie pamiętał tamtej nocy, to Sadowska i tak mu tego nie wybaczy!

Do tego stopnia, że w 3297 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się wyjechać na rodzinne wakacje bez niego tylko z Ksawerym i Czesławem (Marian Jaskulski), który zajmie obok nich właśnie jego miejsce. I dopiero wtedy do Karpiuka dojdzie, co zrobił i zacznie tego żałować.

Mariusz wreszcie zakończy praktyki studenckie Jance na swoim gospodarstwie w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

Aż w końcu w 3298 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zdystansować się od Janki, która do tego wszystkiego doprowadzi! Karpiuk postanowi zakończyć jej praktyki studenckie na swoim gospodarstwie i to przed czasem, ale oczywiście podpisze jej wszystkie wymagane papiery, a na dodatek wystawi jej referencje, bo w polu sprawdzi się jak mało kto. Ale niestety nie tylko tam, za co w końcu przyjdzie jej zapłacić!

I oczywiście, w 3298 odcinku "Barw szczęścia" zakochana Janka nie przyjmie tego najlepiej. Tym bardziej, iż będzie to niejako oznaczać rozstanie z Mariuszem, z czym nie będzie mogła się pogodzić. Do tego stopnia, że znów zacznie posuwać się do swoich metod, przez co w Brzezinach aż zacznie huczeć od plotek o nich, co wreszcie dotrze i do ojca dziewczyny (Piotr Kazimierczak), czego Dąbrowski nie daruje Karpiukowi i rzuci się na niego z pieńkiem drzewa w rękach.

Jednak oczywiście w ostatniej chwili Janka go uratuje, a Mariusz szybko go spacyfikuje. Ale nawet po tym nie będzie w stanie się od niego odczepić i zacznie go nachodzić, mimo iż już nie będą ze sobą pracować, z czym najwyraźniej zakochana dziewczyna wciąż nie będzie w stanie się pogodzić! Tak jak załamany Karpiuk, wyjazdem Sadowskich...