Barwy szczęścia, odcinek 3341: Spotkanie Łukasza na promocji książki w cieniu wielkiej niespodzianki. Spędzi namiętne chwile z fanką - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Nowy rozdział w życiu Łukasza zacznie się od premiery książki „Zmysł”. Publikacja będzie osobistym rozliczeniem z traumą, jaką przeżył, gdy został uwięziony przez niezrównoważoną Agnieszkę (Katarzyna Tlałka). To właśnie ona przetrzymywała dziennikarza w odosobnieniu, a jego bliscy przez długi czas nie wiedzieli, co się z nim stało. Sprawa wstrząśnie wszystkimi, a powrót do normalności okaże się dla Sadowskiego ogromnym wyzwaniem.

Spotkanie Łukasza z czytelnikami w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

W 3341 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz zdecyduje się stanąć twarzą w twarz z czytelnikami i opowiedzieć o kulisach powstania książki. Na spotkaniu autorskim pojawią się Weronika (Maria Świłpa), Kasia (Katarzyna Glinka) i Mariusz (Rafał Cieszyński), którzy będą go wspierać w tym ważnym momencie. Ich obecność pokaże, że mimo dramatycznych przeżyć Łukasz nie jest sam.

Szczególną uwagę przyciągnie jednak Celina (Oriana Krajewska). To ona od początku podejrzewała, że Agnieszka mogła zrobić coś Łukaszowi, i nie ustawała w walce o jego odnalezienie. Gdy inni mieli wątpliwości, ona konsekwentnie drążyła temat i domagała się wyjaśnień. Jej determinacja odegrała kluczową rolę w całej sprawie.

Łukasz spędzi namiętny czas z fanką

Podczas spotkania okaże się, że Celina jest nie tylko oddaną czytelniczką „Zmysłu”, ale też najwierniejszą sojuszniczką Łukasza. Rozmowy po oficjalnej części wieczoru potoczą się w bardziej osobistym kierunku. W 3341 odcinku "Barw szczęścia" między nimi wyraźnie zaiskrzy, a wspólnie spędzony czas przerodzi się w namiętne chwile we dwoje.

Czy ta relacja będzie początkiem czegoś poważniejszego? Po traumie związanej z Agnieszką Łukasz będzie musiał na nowo nauczyć się ufać i otworzyć na bliskość. Jedno jest pewne, spotkanie z czytelnikami stanie się dla niego nie tylko zawodowym sukcesem, ale także początkiem zupełnie nowej historii.