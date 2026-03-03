Barwy szczęścia, odcinek 3339: Ksawery odstawi Kasi numer stulecia! Chodzi o alkohol! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3339 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Ostatnie miesiące były dla Ksawerego wyjątkowo trudne. Zaginięcie Łukasza (Michał Rolnicki) i dramatyczna walka o jego wolność oraz zdrowie mocno odbiją się na chłopcu. Stres, niepewność i napięcie w domu sprawią, że zaczął się buntować. W szkole pojawiły się problemy, a pedagodzy zwrócili Kasi uwagę, że jej syn potrzebuje wsparcia specjalisty, bo nie radzi sobie z emocjami.

Ksawery wywinie Kasi ostry numer w 3339 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia będzie rozdarta między troską o partnera a odpowiedzialnością za dziecko. Choć spróbuje otoczyć Ksawerego większą opieką, chłopak zacznie testować granice.

W 3339 odcinku „Barw szczęścia” przekroczy kolejną z nich. Przyniesie do szkoły alkogogle, czyli specjalne okulary symulujące stan po spożyciu alkoholu, które pożyczy od kolegi. Dla niego będzie to niewinna zabawa i ciekawostka, dla dorosłych natomiast, niepokojący sygnał. Kiedy Kasia dowie się, że jej syn używał w szkole sprzętu związanego z tematyką alkoholu, surowo go upomni. Uzna, że to nie jest odpowiedni moment na takie eksperymenty, zwłaszcza że Ksawery już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze.

Kasia wpadnie na dziwny pomysł

Sytuacja przybierze jednak zaskakujący obrót. Górka sama postanowi sprawdzić, jak działają alkogogle. Zamiast całkowicie potępić pomysł syna, zacznie dostrzegać w nim potencjał edukacyjny i pewien rodzaj zabawy. Ostatecznie zdecyduje, że wykorzysta „wynalazek” podczas festynu z okazji Dnia Jabłka. Czy to aby na pewno dobry pomysł?

W 3339 odcinku „Barw szczęścia” konflikt między matką a synem przerodzi się w nieoczekiwaną współpracę. Czy ten wspólny czas pomoże Ksaweremu wrócić na właściwe tory i odbudować relację z Kasią po ostatnich trudnych wydarzeniach? Jedno będzie pewne, numer z alkogoglami stanie się dla obojga ważną lekcją.