Barwy szczęścia, odcinek 3339: Daniel zabierze Emila od Asi bez jej zgody! Żona Pyrki rozkręci aferę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3339 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Daniela do życia Asi i jej rodziny od początku będzie budził ogromne napięcie. Po latach nieobecności mężczyzna niespodziewanie upomniał się o kontakt z synem i zacznie coraz śmielej zaznaczać swoją obecność. Dla Asi będzie to trudne do zaakceptowania, bo to ona przez lata wychowywała Emila i zapewniała mu stabilizację.

Daniel przekroczy granicę w 3339 odcinku "Barw szczęścia"

Sokalska będzie obawiać się, że były partner spróbuje wpłynąć na chłopca i zburzyć dotychczasowy porządek. Tym bardziej że Daniel nie będzie chciał opowiadać o swojej przeszłości ani wyjaśniać, co robił przez ostatnie lata. Niepewność i brak kontroli nad sytuacją tylko wzmocnią jej lęk.

W 3339 odcinku "Barw szczęścia" Daniel postanowi działać na własnych zasadach. Bez konsultacji z Asią zorganizuje synowi wyjazd na quady i po prostu zabierze go ze sobą. Dla niego będzie to okazja do zacieśnienia relacji i pokazania Emilowi atrakcyjnej, „męskiej” strony wspólnego czasu. Dla Asi to poważne naruszenie ustalonych reguł.

Asia rozkręci aferę ojcu Emila. To już przesada!

Gdy dowie się, że biologiczny ojciec podjął taką decyzję samodzielnie, nie ukryje oburzenia. Uzna, że chodzi nie tylko o sam wyjazd, ale o zasadę, bo Daniel nie ma prawa decydować o bezpieczeństwie Emila bez jej zgody. W jej oczach będzie to dowód, że mężczyzna zaczyna przekraczać kolejne granice i próbuje przejąć inicjatywę w relacji z synem.

Sytuacja szybko przerodzi się w otwarty konflikt. Asia jasno pokaże, że nie zamierza biernie przyglądać się działaniom byłego partnera. W 3339 odcinku „Barw szczęścia” walka o wpływ na życie Emila zaostrzy się, ale żona Huberta nie ma zamiaru odpuścić.