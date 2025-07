Barwy szczęścia. Karol nigdy nie odważy się powiedzieć Grzesiowi prawdy? Uzna, że ma zbyt wiele do stracenia - ZDJĘCIA

Karol i Grześ w serialu "Barwy szczęścia"

Chociaż stracił pierwszych dziesięć lat z życia Grzesia, teraz Karol ostro nadrabia zaległości. Syn go zaakceptował i pokochał. Uwielbia być zabierany na lody, grać z tatą w gry planszowe i nocować u niego. W nowym sezonie „Barw szczęścia” Karol wreszcie odważy się powiedzieć Beacie prawdę o sobie i wytłumaczyć, dlaczego kiedyś zostawił ją, gdy zaszła w ciążę. Będzie zaskoczony, ponieważ ona nie będzie chciała słuchać:

- Dzięki za szczerość, ale ja już o tym wiem. Mirek (Oliwier Kozłowski) widział cię z Darkiem (Andrzej Niemyt). Złożył fakty... Ale nie martw się, on nie ma żadnych uprzedzeń i jest dyskretny. Nie mogłeś lepiej trafić.

Karol się przestraszy w „Barwach szczęścia”

Rozmowa z Beatą, która w serialu „Barwy szczęścia” po wakacyjnej przerwie przebiegnie tak gładko i bez wyrzutów z jej strony – nawet bez cienia zaskoczenia – nieco uspokoi Karola. Przed nim jednak jeszcze kolejne wynurzenia i to przed Grzesiem, kiedy wróci ze szkoły – to będzie zupełnie inny kaliber komunikacji. Czubak będzie się bał, że jeżeli w nieodpowiedni sposób poprowadzi konwersację, to syn się zamknie w sobie i trudno będzie to odkręcić. Przede wszystkim przestraszy się ewentualnego odrzucenia z jego strony. Darek okaże się wielkim optymistą. Według niego Grześ go uwielbia, a jego rodzice są tolerancyjni, więc nie może zareagować niechęcią. Kiedy Grześ się pojawi, bardzo się ucieszy widząc Karola, który przywiezie mu z Austrii prezent. Beata zaoferuje się zostawić ich samych, żeby spokojnie porozmawiali:

- Mogę pójść na godzinkę na jakieś zakupy…

Ale ortopeda zrejteruje. Jednak ogarnie go lęk i odłoży tę ważną rozmowę na kiedy indziej.

Przyszłość Karola i Darka w „Barwach szczęścia”

Karol długo kazał się prosić Darkowi namawiającemu go na wypad na narty za granicę. Kiedy w końcu pojechali, zachwycił się wspólnie spędzonym czasem, kiedy nie musiał się zamartwiać, czy nie zobaczy go ktoś znajomy i nie rozszyfruje skrywanej przez niego orientacji seksualnej. W Austrii czuł się zrelaksowany. Czy pomyśli o wyjeździe na stałe…?

