Barwy szczęścia. Grześ dowie się o orientacji Karola. Prawda go przerośnie i odrzuci ojca? - ZDJĘCIA

Grześ postanowił, że chce poznać biologicznego ojca w serialu "Barwy szczęścia". Wszystko potoczyło się gładko i chłopiec bez żadnych zgrzytów zaakceptował Karola jako tatę, choć przez całe lata on się nim nie interesował. Teraz zabiera go na lody i syn u niego nocuje. Grają wtedy w planszówki. Na gwiazdkę Karol podarował mu smartfon.

We wrześniowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” Karol postanowi powiedzieć Beacie o tym, dlaczego przed laty ją zostawił, kiedy zaszła w ciążę. Zacznie się niepokoić, jak zachowa się Grześ, kiedy dowie się o jego orientacji:

- Boję się pogardy i odrzucenia. Jego obawy będzie się starał rozwiać Darek (Andrzej Niemyt), przekonując go, że miłość syna do niego jest na tyle silna, że nie ma powodu, by się zamartwiał:

- Wychowuje się w tolerancyjnym otoczeniu, zna mnie, wie, że ludzie tacy jak my istnieją na świecie i nikomu nie robią krzywdy. To kompletnie inne pokolenie niż nasi rodzice.

Ale Karol uzna go za wielkiego optymistę. Dalej będzie się bał, bo będzie miał wiele do stracenia – uczucia syna, którego dopiero niedawno poznał i pożałował, że ominęło go tak wiele w jego dziecięcym życiu.

Po wakacjach Karol będzie pod wrażeniem urlopu spędzonego z Darkiem za granicą. Na nartach w Austrii mógł odetchnąć nie martwiąc się o to, jak są odbierani przez otoczenie. Miło było nie ukrywać się i niczego nie udawać. Czy podejmą decyzję o wyjeździe na stałe w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”?

