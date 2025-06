Barwy szczęścia. Karol i Darek wyjadą na zawsze? Dopiero podczas urlopu za granicą poczują się szczęśliwi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Danek wróci do życia Asi i wywróci je do góry nogami. Zagrozi jej przyszłości z Hubertem? - ZDJĘCIA

Huśtawka emocji w związku Karola i Darka w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" to Karol jest hamulcowym w związku z Darkiem. Lekarz wciąż ukrywa swoją orientację przed znajomymi - poza Gabrysią (Marta Juras) - co powoduje różne niesnaski w ich relacji. Janicki cierpliwie czeka na coming out partnera, ale nieraz czuje się rozczarowany widząc, jak Karol wpada w paranoję z obawy, że ktoś dowie się o nich i będzie miał kłopoty.

Matka wyrzekła się Karola w serialu „Barwy szczęścia"

Ostatnie święta Karola były najkoszmarniejszymi w jego życiu – matka się go wyrzekła. Po tym, jak przyznał się jej do homoseksualizmu, kazała mu wynieść się z domu i wystawiła jego walizki za drzwi. Przełknął to i poczuł, że dobrze zrobił zdobywając się w końcu na szczerość. Wziął urlop w szpitalu i zdecydował się na wyjazd na narty z Darkiem, na co on od dawna go namawiał.

Karol i Darek wyjadą z Polski we wrześniowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”?

Nowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach to nowe rozdanie dla Karola i Darka. Wspólny urlop wiele zmieni w ich relacji. Okaże się, że Janicki dobrze zrobił namawiając lekarza na wypad na narty. Pojechali do Austrii, by szusować na stoku i odpocząć od ciągłego zamartwiania się, czy ktoś, kto zobaczy ich razem rozpozna ich i zacznie snuć domysły. Zwłaszcza Karol odetchnie i zrelaksuje się przy Darku. Po powrocie z Alp przyzna, że dopiero tam czuł się swobodnie. Janicki się z nim zgodzi:

- Nie ukrywaliśmy się, niczego nie udawaliśmy. Życie zgodnie z sobą jednak daje trochę satysfakcji, co?

Czy to oznacza, że Karol i Darek postanowią przenieść się za granicę? Czy właśnie do tego dojdzie w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl