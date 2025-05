Barwy szczęścia, odcinek 3197: Paranoja Karola wyprowadzi Darka z równowagi. Jego cierpliwość się skończy – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" między Karolem i Darkiem powiało chłodem. Lekarz nie chce, by Janicki odwiedzał go w domu – przecież ktoś mógłby go zauważyć! Karol wolałby, by pozostało jak jest, nie ma ochoty niczego zmieniać. Ich relacja utknęła na etapie początkowym. Darek powiedział mu więc wprost, że nie chce budować życia na kłamstwie i angażować w związek bez przyszłości. W ramach testu zaproponował Janickiemu, by się do niego wprowadził, a on odmówił.

Paranoja Karola w 3197. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3197. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Darek spróbuje namówić Karola, by pojechali razem na narty. Lekarz wymówi się koniecznością spędzenia świąt z matką, ale usłyszy, że voucher jest ważny kilka miesięcy i mogą pojechać w dowolnym terminie.

- Nikt nas tam nie rozpozna. To jest drugi koniec Polski. A jeśli nawet, to co…?

- Wszyscy wiedzą, kim jesteś. Skojarzą…

- Ale ja cię nie proszę o rękę albo żebyśmy zamieszkali razem, tylko o wyjazd na narty.

W tej chwili Janicki odbierze telefon od Gabrysi, która akurat za chwilę wpadnie w sprawie tortownicy.

- Nie mogłeś jej powiedzieć, żeby przyszła później? - zapyta niezadowolony Karol.

- Zachowuj się jak człowiek, nie popadaj w paranoję – odpowie zniecierpliwiony Darek.

- Spadam! - zdecyduje Czubak.

Karol straci matkę w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karol tuż po świętach zjawi się u Darka mówiąc, że nie ma już matki. Powiedział jej wreszcie, że jest gejem, a ona oskarżyła go o „zniszczenie jej świąt” i powiedziała, że ojciec „przewraca się w grobie”. Potem kazała mu się wynosić. Czubak nie będzie żałował, że w końcu przestał kłamać. A potem stwierdzi, że mogą jednak pojechać na narty…