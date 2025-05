Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno zaskoczony prawdą o Henryku. Cały czas wierzył potworowi na słowo – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3197 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) spotka się z Brunem (Lesław Żurek) w hotelu, by go powiadomić o wycofaniu swojego wkładu inwestorskiego. Przy okazji powie mu prawdę o swoim zmarłym ojcu Henryku (Zbigniew Suszyński). Stański będzie kompletnie zaskoczony, bo uważał Kępskiego za niewinnego, a gwałt na Madzi (Natalia Sierzputowska) za nieporozumienie. Poznaj szczegóły, co się wydarzy w 3197 odcinku "Barw szczęścia".