Barwy szczęścia, odcinek 3286: Strach Asi przed lataniem zniszczy jej wakacje z Hubertem? Nic już nie da się zrobić - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia nagle przestanie mieć ochotę na wyprawę do Stanów Zjednoczonych do Marysi (Nina Szumowska). Będzie widać po niej zżerający ją stres. Zacznie coraz bardziej przebąkiwać o tym, że chce zostać w domu. Nie będzie z tego pomysłu zadowolona Agata, która nie może się już doczekać, by odpocząć od rodziny. Decyzję Sokalskiej będzie za to popierał Emil (Artem Maleszczuk). Chłopak nie chce lecieć do USA – choć jeszcze niedawno wykłócał się o to, by podróżować i nawet zakradł się do kampera siostry Huberta (Marek Molak) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz). Wolałby zostać w Polsce i spotykać ze swoją sympatią, Polą (Gabriela Szewczyk).

Awiofobia Asi - odcinek 3286 „Barw szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia zwierzy się swojej rodzinie, że bardzo stresuje się czekającym ją już niedługo lotem. Do tego stopnia, że zacznie gorączkować. I zdecyduje, że nigdzie nie leci – zostanie w domu!

Problemy Pyrków tuż przed lotem do USA - odcinek 3286 „Barw szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" stanowisko Asi – ze strachu przed lataniem usilnie starającej się przekonać bliskich, że absolutnie nie jest w stanie lecieć - będzie nie do zaakceptowania dla Huberta.

- Powoli. Skoro znamy źródło stresu, to teraz spróbujemy sobie z nim poradzić – będzie się starał przemówić żonie do rozsądku – chociaż przecież apelowanie do niego ludziom cierpiącym na fobie mija się z celem.

Pyrka zaproponuje Asi wzięcie leków na uspokojenie. Emil natomiast - by kupić mamie na lotnisku coś, co wpłynie na nią pozytywnie podczas lotu. Hubert wymieni zatyczki do uszu, maskę na oczy i podróżną poduszkę na szyję. I pożałuje, że Asia wcześniej nic nie powiedziała o swojej awiofobii, tak by było więcej czasu na to, by pomyśleć o tym, jak jej pomóc. A taka pomoc wymaga czasu… Którego już nie mają!

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl