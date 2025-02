Barwy szczęścia, odcinek 3132: Zapłakany Henryk odstawi cyrk w gabinecie Bruna! Zrobi z siebie ofiarę Madzi! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3132 - środa, 19.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno pozna prawdę o tym, co Henryk zrobił Madzi i dla dobra wizerunku hotelu odsunie od niego starego Kępskiego do czasu wyjaśnienia sprawy. Podczas spotkania ze Stańskim Henryk wyprze się gwałtu, nazywając go „paranoją”, a swoją ofiarę „bezwzględną intrygantką”, wymyślającą „afery”, by nie oddawać mu pieniędzy.

W 3132. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk wyprze się prawdy

W 3132. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wezwie Henryka do hotelu, by mu zakomunikować swoją decyzję. Kępski będzie szedł w zaparte i przy okazji przyczepi się do Justina:

- Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Ale mój wizerunek ucierpiał. Pan jako jedyny zachowuje się porządnie, bo przyjaciele tej dziewczyny… trudno im zachować obiektywność.

- Justin miał na uwadze dobro hotelu i w pełni się z nim zgadzam, że dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, nie powinien pan odwiedzać hotelu – Bruno przyzna rację Skotnickiemu.

- Ale… wciąż jestem udziałowcem.

- Reprezentowanym przez Justina. Ale może się pan również kontaktować ze mną osobiście.

- Zgoda. To chyba jest najlepsze wyjście. Wierzę w pana rozsądek.

W 3132. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk zrobi cyrk w gabinecie Bruna

W 3132. odcinku serialu „Barwy szczęścia" podczas swojego teatralnego popisu Kępski w roli ofiary „bezwzględnej intrygantki” Madzi przejdzie samego siebie. Nagle załamie głos, zasłoni oczy i uda, że łka, bo nie może już znieść swojej krzywdy:

- Mam nadzieję, że mi pan wierzy, że ten koszmar się skończy.

- To jest nas dwóch – odpowie Bruno patrząc na niego bez współczucia.

Barwy szczęścia. Bruno stanie w obronie zboczeńca Henryka! Zacznie grozić Oliwce