Barwy szczęścia, odcinek 3131: Reanimacja Błażeja w szpitalu! Modrzycki nie przeżyje postrzału? – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3131: Zakochany Justin zapewni Reginie wymarzony dom. Ale ona się do niego nie wprowadzi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bonda wystawił Błażeja na pewną śmierć, kiedy w redakcji „Szoku” pojawili się gangsterzy mający dokonać na nim egzekucji za niespłacenie poważnych długów. Wymierzyli w jego kierunku broń, a on zasłonił się stojącym obok niego Modrzyckim. Nie pomogło mu to – dostał postrzał w plecy, kiedy uciekał do swojego gabinetu i zginął na miejscu.

W 3131. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej będzie reanimowany

W 3131. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej będzie leżał w szpitalu w śpiączce, podłączony do aparatury monitorującej jego funkcje życiowe. Kiedy jego tętno zacznie słabnąć, pielęgniarze zostaną zaalarmowani i rozpoczną reanimację. To będą dramatyczne chwile, a ich świadkami zostaną Weronika i Łukasz, czuwający przy Modrzyckim. Ale zobaczą jedynie medyków biegnących w kierunku jego sali i nie będą wiedzieć, co dokładnie się dzieje. Błażej jest w ciężkim stanie i może nie przeżyć uszkodzenia organów wewnętrznych, a teraz jeszcze zatrzymania akcji serca. Czy redaktor naczelny „Szoku” umrze…?

Łukasz wróci na stanowisko redaktora naczelnego „Szoku” w 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Śmierć Bondy będzie stanowić przełom w życiu Łukasza. Uwielbiał swoją pracę w tabloidzie i teraz będzie mógł do niej wrócić. Jego los się odmieni. Kornel (Jakub Bohosiewicz) złoży mu propozycję…

