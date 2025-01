Barwy szczęścia, odcinek 3134: Łukasz ponownie naczelnym „Szoku”? Po strzelaninie w redakcji dostanie od Kornela propozycję nie do odrzucenia

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia nie dojdzie do siebie, po tym co jej zrobił Kępski. Tylko u Oliwiki poszuka ratunku - WIDEO, ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3126 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Łukasz zostanie bezrobotny. W 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina (Orina Krajewska) go zwolni z agencji detektywistycznej. Stanie się to po tym, jak zakochany w Agnieszce (Katarzyna Tlałka) Sadowski powie o tym Brońskiej, chcąc zakończyć ich relację, zanim na dobre zwiąże się z siostrą Kasi (Katarzyna Glinka). Radykalna reakcja Celiny go zaskoczy – nie będzie się spodziewał, że zostanie na lodzie...

W 3131. odcinku serialu "Barwy szczęścia" ”Szok” nagle straci naczelnego

W 3131 odcinku „Barw szczęścia” gangsterskie powiązania Bondy wreszcie zbiorą swoje żniwo. Po tym, jak niebezpieczni mężczyźni zaczną nawiedzać redakcję „Szoku”, te zagadkowe wizyty będą miały tragiczną kulminację w postaci egzekucji wykonanej na naczelnym tabloidu. Często w takich sytuacjach dochodzi do tzw. szkód ubocznych i w tej sytuacji również do takich dojdzie. Postrzelony zostanie Błażej (Piotr Ligenza) i w ciężkim stanie zostanie przewieziony do szpitala, gdzie przyjedzie także wstrząśnięty obrotem spraw Łukasz.

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Łukasz otrzyma propozycję powrotu do „Szoku”

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do bezrobotnego Łukasza uśmiechnie się szczęście. Niedługo zostanie bez pracy. Po tragicznej śmierci Bondy nowym prezesem wydawnictwa zostanie Kornel, który zaproponuje Sadowskiemu powrót na stanowisko redaktora naczelnego tabloidu. Łukasz miałby więc znowu mieć okazję do pełnienia tych samych, co półtora roku wcześniej, obowiązków. Wówczas posady pozbawił go przejmujący gazetę Bonda i oddał ją Modrzyckiemu. Jaką decyzję podejmie Łukasz? Czy wróci na stare śmieci, czy postanowi napisać powieść? Taki bowiem pomysł zakiełkuje mu w głowie pod wpływem inspiracji swoją muzą, Agnieszką...