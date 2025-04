M jak miłość, odcinek 1865: Zatrważający dramat Jakuba po odejściu Kasi! Marcin powie Kamie, co się z nim stało - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) zacznie na poważnie niepokoić się o Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). I nic dziwnego, gdyż już w trakcie kryzysu w małżeństwie Karskich, przyjaciel nie był zbyt wylewny, a po odejściu żony już całkowicie zamknie się w sobie.

W 1865 odcinku "M jak miłość" detektyw ukryje się w leśniczówce Martyny, gdzie sięgnie po alkohol, aby choć na chwilę zapomnieć o tym, co zrobiła mu niewierna Kasia, która teraz będzie układać sobie szczęśliwe życie z kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), czego sam stanie się świadkiem! Jednak to będzie droga donikąd...

- Dla Jakuba ta sytuacja to jest koniec świata. Rozpada się na kawałki. Chce się gdzieś zaszyć, uciec, odciąć od całego świata - mówił Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

Marcin nie będzie w stanie pomóc Jakubowi w 1865 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1865 odcinku "M jak miłość" Chodakowski nie będzie w stanie mu tego uświadomić, gdyż jego przyjaciel już kompletnie zamknie się w sobie i to nawet przed nim.

Załamany Marcin zwierzy się Kamie, której także zrobi się go szalenie szkoda, gdyż doskonale będzie pamiętać, jak jeszcze niedawno sam walczył o jej ukochanego, a teraz spotkała go za to taka kara. I z pewnością w 1865 odcinku "M jak miłość" również będzie chciała mu pomóc.

- Kuba zawsze był trochę zamknięty, ale teraz to już w ogóle się poblokował... - przyzna jej Marcin.

Martyna powstrzyma załamanego Karskiego przed ostatecznym upadkiem w 1865 odcinku "M jak miłość"?

Ale w 1865 odcinku "M jak miłość" ostatecznie to Martyna wyciągnie do Jakuba pomocną dłoń! Wysocka zjawi się w swojej leśniczówce, gdzie nakryje Karskiego kompletnie pijanego, który będzie sięgał po kolejną butelkę alkoholu.

Jednak była alkoholiczka nie pozwoli mu do końca zmarnować swojego życia i za wszelką cenę spróbuje go przed powstrzymać. Tym bardziej, że na własnym przykładzie będzie wiedziała, do czego może to doprowadzić....

- To nie jest dobre rozwiązanie. Słyszysz? Na początku jest lżej, ale potem będzie tylko gorzej. Nie popełniaj mojego błędu, dobrze? - spróbuje uświadomić go Martyna. Ale czy tym w 1865 odcinku "M jak miłość" zdoła dotrzeć do kompletnie załamanego Jakuba?