Dramat w serialu Miłość i nadzieja. Feraye nakryje Bülenta z Gönül!

Spis treści

Miłość i nadzieja: Feraye nakryje Bülenta z Gönül w łóżku!

Reakcja Feraye będzie gwałtowna i pełna emocji. – "Co masz mi tłumaczyć, Bülent? Co masz mi tłumaczyć? Zastałam cię w łóżku z inną kobietą!" – wykrzyczy, zrozpaczona i roztrzęsiona. Nie będzie mogła uwierzyć, że została tak perfidnie oszukana. Feraye przypomni sobie kłamstwa, które słyszała: o rzekomej sprawie sądowej, o pilnym wyjeździe służbowym. – "Powiedz, gdzie ten wyjazd służbowy, Bülent? To to? Ty draniu!" – wybuchnie.

Czy to ostateczny koniec ich małżeństwa? Wydaje się, że zaufanie zostało brutalnie zniszczone. Czy Bülent spróbuje się wytłumaczyć?

Widzowie serialu "Miłość i nadzieja" mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. W galerii zdjęć możesz zobaczyć moment, który złamał Feraye.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Atak na Kuzeya! Będzie chciał pomóc Sili, a sam zostanie ranny

Czy ich związek ma jeszcze szansę na odbudowę? Czy Bülent naprawdę zdradził? Wszystko wyjaśni się już w kolejnych odcinkach.

Co jeszcze wydarzy się w 188. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Feraye załamuje się, gdy przyłapuje Bülenta z Gönül. Naciye podejrzewa, że Kuzey ma romans z Silą. Niebawem odkrywa, że jej syn został ranny. Zaniepokojona o stan matki Melis wszczyna kolejną awanturę z Zeynep.

Sprawdź także: Miłość i nadzieja. Kuzey i Sila zostaną rodzicami? Naciye będzie przerażona tym, co zobaczy! Kiedy oglądać 188. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 188. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w czwartek, 8 maja, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.