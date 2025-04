Wstrząsające sceny w serialu! Feraye przyłapie Bülenta w łóżku z Gönül

Spis treści

Miłość i nadzieja. Feraye przyłapie męża w niezręcznej sytuacji z Gönül

W nadchodzących odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do kolejnego dramatu – tym razem w życiu Feraye i Bülenta! Kobieta zastanie swojego męża w sytuacji, która nie pozostawi zbyt wiele miejsca na wytłumaczenia. Czy ich małżeństwo przetrwa kolejne wstrząsy?

Z pozoru niewinna sytuacja przerodzi się w ogromny kryzys. Wszystko zacznie się od tego, że Gönül będzie w bardzo złym stanie. W trakcie sprzątania kobieta poczuje silny ból w plecach, który dosłownie ją „złamie” – z grymasem bólu osunie się na podłogę, niezdolna do samodzielnego poruszania się.

Bülent, który będzie akurat w pobliżu, natychmiast zareaguje. Nie chcąc zostawić cierpiącej Gönül samej, podniesie ją i zaniesie do najbliższego miejsca, w którym będzie mogła odpocząć – do sypialni.

Nie przewidzi jednak, że właśnie w tej chwili do domu wejdzie Feraye…

Czy Feraye odejdzie po tym, co zobaczy w sypialni?

To, co zobaczy Feraye, wprawi ją w osłupienie. Mąż będzie klęczał przy łóżku, pochylając się nad Gönül. Dla Feraye to będzie wyglądać jak scena z romansu, nie dramatyczna próba pomocy! Kobieta nie będzie chciała słuchać żadnych tłumaczeń.

Bülent: Powoli, powoli, chodź, chodź, chodź. Oddychasz?

Feraye: Co robicie? Co tu się dzieje

Bülent: Feraye spójrz, to nie jest tak, jak myślisz.

Feraye: Nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się!

Bülent: Wszystko ci wytłumaczę.

Feraye: Co masz mi tłumaczyć, Bülent? Co masz mi tłumaczyć? Zastałam cię w łóżku z inną kobietą! Jak wytłumaczysz mi kłamstwa, które mi opowiadałeś? Przecież miałeś sprawę w sądzie.. Miałeś pilny wyjazd służbowy, Bülent? Powiedz, powiedz, gdzie ten pilny wyjazd służbowy, Bülent? To to? Ty draniu!

Bülent: Feraye, posłuchaj, wszystko ci wytłumaczę. Sprawy wymknęły się spod kontroli.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.