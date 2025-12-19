Miłość i nadzieja. Wstrząsający początek tureckiego serialu w 2026 roku. Tak się wyda, że Sila jest córką Feraye - ZDJĘCIA

Kiedy się zacznie "Miłość i nadzieja" w 2026 roku? Kiedy emisja 363 odcinka tureckiego serialu?

"Miłość i nadzieja" wróci na antenę TVP po przerwie noworocznej dość szybko! Pierwszy odcinek w 2026 roku, numer 363, będzie można oglądać w piątek, 2.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2. A to oznacza, że po świętach Bożego Narodzenia widzowie nie zobaczą tureckiego serialu tylko w Sylwestra, 31 grudnia 2025 oraz w Nowy Rok, 1 stycznia 2026.

Zobacz też: Miłość i nadzieja. Tak się skończy turecki serial w 2025 roku. Ostatni odcinek niczego nie wyjaśni - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w "Miłość i nadzieja" na początku 2026 roku? Wyjdzie na jaw, że Feraye jest matką Sili

W 363 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila będzie poruszona tym, co usłyszy od Feraye, która pocieszy ją, kiedy Naciye znów sprawi przykrość ukochanej swojego syna. Przez złośliwe docinki matki Kuzeya załamana Sila zacznie się bać, że jeśli dojdzie do ślubu, to skrzywdzi mężczyznę, który jest jej jedyną bliską osobą na świecie i tylko on ją kocha.

- Moje dziecko, co to za słowa? Ty nikogo nie krzywdzisz. Masz czyste, dobre serce. To nie ty musisz zasłużyć na Kuzeya, to on musi zasłużyć na ciebie...

- Ale ja się tak boję…

- Cicho, kochanie. Jestem tu. Zawsze będę przy tobie. Zawsze, moja córko... - powie Feraye do Sili i czule ją przytuli, jak prawdziwa matka. Obie nie będą jeszcze wiedziały, że nieprzypadkowo los je ze sobą połączył.

Zaraz potem w 363 odcinku "Miłość" i nadzieja" Sila opowie Feraye, ile wycierpiała przez Cavidan, jak dawniej podle matka ją traktowała. W przeciwieństwie do Bahar nigdy nie usłyszała od niej słów "moja córka". W tym czasie Kuzey dowie się od Yildiz, które podsłucha rozmowę Bahar z Cavidan, że nie jest ona biologiczną matką Sili. Ten fakt wyrachowana Bahar postanowi wykorzystać na swoją korzyść, żeby rozdzielić Silę z Kuzeyem.

- Znajdź prawdziwą matkę Sili. Jeśli ona się pojawi, być może Sila nie odważy się wyjść za Kuzeya. To nasza jedyna szansa - zażąda Bahar od Cavidan.

Cavidan znajdzie zdjęcie Feraye z Silą w 363 odcinku "Miłość i nadzieja"

Pod koniec 363 odcinka "Miłość i nadzieja" Cavidan nabierze podejrzeń, że Feraye jest matką Sili, kiedy znajdzie w ukradzionej z jej auta szkatułce zdjęcie młodej kobiety z dzieckiem. Takie samo Sili z prawdziwą matką ma przecież ona...