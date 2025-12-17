Miłość i nadzieja, odcinek 360: Levent zniweczy plan Sili! Bahar zaalarmuje go w ostatniej chwili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent zjawi się w parku, gdzie Sila umówi się z nim na przekazanie pieniędzy w zamian za nagranie, pogrążające Bahar. Lekarz początkowo nie będzie świadomy, że wcale nie piszę z właściwą córką Cavidan tylko tą drugą, gdyż ukochana Kuzeya zabierze się pod nią podszyje, a na dodatek zabierze jej telefon!

I z tego względu w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent podejdzie do umówionego kosza na śmieci, w którym zobaczy sportową torbę, wypełnioną fałszywymi pieniędzmi. Lekarz nie zorientuje się, że są one zabawkowe i od razu po nie chwyci, po czym wrzuci tam kopertę z pendrivem. Mimo iż już wtedy zacznie wydzwaniać do niego Cavidan, a właściwie z jej telefonu Bahar, aby go ostrzec. Ale początkowo on go nie odbierze tylko zabierze torbę i odejdzie!

Bahar ostrzeże Leventa przed Silą w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale w końcu w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" lekarz odbierze połączenie, gdy odkryje, że Cavidan nie da mu spokoju. Jednak po drugiej stronie wcale nie usłyszy jej matki, tylko ją, co mocno go zdziwi!

- Czego znowu chcesz, pani Cavidan? - zapyta niezadowolony Levent.

- Levent! To ja! Bahar! - powie, czym kompletnie go zaskoczy - Bahar? Co się dzieje? Mieliśmy pisać, nie dzwonić. Jak tajni agenci. Żadnych rozmów. A ty tu nagle…

- Jakie wiadomości? O czym ty bredzisz?! - zapyta zszokowana.

- Ty chyba oszalałaś. Wysyłałaś mi SMS-y! Zostawiłaś torbę z pieniędzmi, a ja w zamian zostawiłem kopertę z pendrivem. Tak jak się umówiliśmy! - przypomni jej.

Jednak w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie tylko on się zdziwi, gdyż to samo spotka i Bahar, gdy odkryje, do czego jeszcze posunęła się Sila! I oczywiście od razu postanowi go ostrzec, czym już w ogóle go zszokuje!

- To… nie byłam ja... To pułapka! To Sila! Ona zabrała mi telefon! Ona nas oszukała! - krzyknie do słuchwaki.

- Co ty mówisz? - zapyta jeszcze bardziej skołowany lekarz.

- Posłuchaj mnie! Sila przechwyciła mój telefon! Podszyła się pode mnie! Jeżeli to nagranie wpadnie w jej ręce… zniszczy nas oboje! - ostrzeże go Bahar.

Levent powstrzyma Silę w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym samym czasie w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila podejdzie do kosza i wyjmie z niego kopertę z pendrivem, zostawionym przez Leventa. Niczego nieświadoma ukochana Kuzeya odetchnie z ulgą, że jej plan uratowania Bozbeya się powiódł, ale niestety jej radość wcale nie potrwa długo, bo jak tylko się odwróci, to zobaczy za sobą Leventa, po czym zastygnie w bezruchu!

- Już po wszystkim, Kuzeyu... Zostaniesz uratowany - powie do siebie, ale szybko zda sobie sprawę, że nie będzie mieć racji.

Oczywiście, w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila zrobi dobrą minę do złej gry i spróbuje odejść z nagraniem, ale oczywiście Levent jej na to nie pozwoli! Lekarz postanowi zabrać niedoszłą żonę wraz ze sobą, jednak ona mu się nie da i zacznie się wyrywać, przez co i on stanie się bardziej stanowczy! Dawni narzeczeni będą tak skupieni na walce między sobą, że żadne z nich nie zobaczy, jak koperta z pendrivem upada na ziemię, a plan Sili się niweczy...

- Levent…? - uda zdziwioną Sila.

- Kochanie… Chciałaś mnie oszukać. Zagrałaś ze mną w grę. I wiesz co? Jestem pod wrażeniem. Dużo się ode mnie nauczyłaś... Bardzo za tobą tęskniłem. Chodź. Wracamy - zarządzi lekarz.

- Levent, zostaw mnie! Nie zbliżaj się do mnie! - postawi mu się niedoszła żona.

- Nie ma mowy... Tym razem nie pozwolę ci odejść. Nigdy - zapowie Levent, po czym rzuci się na nią i złapie tak mocno i od razu zacznie ją za sobą ciągnąć, że nie będzie mieć żadnych szans, aby mu się wyrwać - Ciii… Nie walcz na próżno... Chodź ze mną. Natychmiast!