Miłość i nadzieja. Tak długo potrwa przerwa w emisji po ostatnim odcinku w 2025 roku! Wiemy, kiedy turecki serial wróci do TVP

Kiedy "Miłość i nadzieja" wróci do programu TVP2 w 2026 roku?

Koniec tureckiego hitu "Miłość i nadzieja" w 2025 roku nastąpi we wtorek, 30 grudnia. Wcześniej jednak widzów czeka świąteczna przerwa w emisji, która potrwa aż od Wigilii, 24 grudnia, do soboty, 27 grudnia włącznie. W ramówce Dwójki zabraknie więc pięciu odcinków "Miłość i nadzieja". Ale przed Sylwestrem fani zobaczą jeszcze dwa odcinki kończące ten rok emisji trzymającej w napięciu historii Sili, Kuzeya, Bahar, Melis, Zeynep i Egego.

Po Nowym Roku "Miłość i nadzieja" wróci od razu w piątek, 2 stycznia 2026 r. Pierwszy odcinek po przerwie, numer 363, powoli zacznie zamykać wiele wątków, zwiastować wielki finał tureckiego serialu, który zakończy się najpewniej właśnie w styczniu przyszłego roku.

Co wydarzy się w pierwszym odcinku "Miłość i nadzieja" w 2026 roku?

Odcinek 363 "Miłość i nadzieja" będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń, które rozegrają się wcześniej w związku z zaręczynami Sili i Kuzeya, ucieczką Melis z Gokhanem i próbą kradzieży pendrive'a z samochodu Feraye, za którą będą stały Cavidan i Bahar! Spłoszone przez wyjący alarm w aucie uciekną, a Cavidan zostawi na siedzeniu auta urządzenie z nagraniem obciążającym jej córkę za wypadek Hulyi.

Po przykrościach, jakie w 363 odcinku "Miłość i nadzieja" spotkają Silę ze strony Naciye, zamknie się ona w swoim pokoju, gdzie pojawi się Feraye. Biologiczna matka dowie się od Sili, jak Cavidan okrutnie ją traktowała, kiedy mieszkały na wsi, ile wycierpiała z jej powodu! W tym trudnym momencie Feraye poczuje jeszcze silniejszą więź z Silą, nie podejrzewając nawet, że to jej zaginiona przed laty córka.

Tymczasem Ege w 363 odcinku "Miłość i nadzieja" ruszy śladem Melis, która ucieknie z Gokhanem. Nie zniesie dłużej kłamstw żony, słowa Gokhana o ojcu dziecka Melis dadzą mu do myślenia, więc postanowi odejść z domu.

Z kolei Kuzey dowie się od Yildiz, że Cavidan nie jest biologiczną matką Sili. Gosposia podsłucha bowiem rozmowę Bahar z Cavidan, z której wywnioskuje, że Sila nie należy do ich rodziny. Z kolei Cavidan nabierze podejrzeń, że Feraye jest matką Sili, kiedy zobaczy jej zdjęcie z dzieckiem w ukradzionej z samochodu skrzynce.