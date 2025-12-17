Miłość i nadzieja, odcinek 356: Zakochany Gokhan przyjdzie prosić o rękę zamężnej Melis! Gonul znowu zniknie! – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 356 - czwartek, 18.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Gokhan zjawi się u Melis i wyzna jej miłość, mówiąc, jaka jest dzika i ekscytująca… W 356. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” Gonul rozstanie się z Zeynep, by nie paść ofiarą Sedy.

Gokhan poprosi Melis o rękę w 356. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 356. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" okaże się, że Gokhan był pierwszym kochankiem Melis i szaleje za nią. Jest też dobrą partią – rodzinne bogactwo zagwarantuje ich córce dobry start w życiu. Ale jego zaborczość przerazi Melis, która usłyszy od niego:

- Moja córka i ty będziecie należeć do mnie.

- Nigdy nie zerwę z Egem – odpowie mu dziewczyna, ale on stwierdzi, że nikt nie jest niezastąpiony.

Kilka godzin później zjawi się ponownie z bukietem kwiatów oznajmiając, że przyszedł prosić o jej rękę! Mężatki! Zaskoczona i przerażona Melis każe mu się wynosić i zatrzaśnie mu drzwi przed nosem.

Pożegnanie Zeynep z Gonul - odcinek 356 serialu „Miłość i nadzieja"

W 356. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gonul powie Bulentowi o tym, że mieli razem jeszcze jedną córkę, bliźniaczkę Zeynep, która zmarła po porodzie. Po jego wyjściu westchnie:

— Seda… moja córka… Siostra Zeynep…

— Tak, Gonul. Trudno w to uwierzyć, wiem. Ale to prawda - potwierdzi Cihan.

— Czy ona… pójdzie do więzienia? – zapyta Gonul myśląc o Sedzie.

— W swoim czasie. Na razie najważniejsze jest jedno: muszę powstrzymać Sedę przed zrobieniem Zeynep krzywdy. Bo ona… nie ma pojęcia, że Zeynep jest jej siostrą. Jeśli Seda zobaczy cię tutaj, oszaleje. Straci nad sobą kontrolę.

— Ale i tak się dowie. Zeynep powie jej, że wróciłam.

— Pozwól, że ja to załatwię. Wytłumaczę Sedzie, że nie mogłem cię skrzywdzić. Ale dopóki sytuacja nie będzie stabilna, najlepiej, żeby cię nie widziała. To zbyt ryzykowne.

— Dobrze… Ale kiedy powiemy Sedzie prawdę?

— Jeszcze nie wiem. Gdy wszystko się uspokoi. Kiedy będziemy mieli pewność, że nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Jeśli chcesz, mogę przynieść włosy Sedy. Zrobisz test DNA, gdzie tylko zechcesz.

— Tak. Chcę to zrobić. Ale Cihan… powinieneś był powiedzieć mi wcześniej.

— Ja sam dowiedziałem się dopiero niedawno. Gdy prawda wyjdzie na jaw, powiesz Zeynep, że ma siostrę, która także jest córką pana Bulenta – powie Cihan.

Gonul postanowi wyjechać, by nie zaatakowała jej niezrównoważona Seda. Zeynep oznajmi, że ma wiele spraw do załatwienia, a ona z Cihanem mogą do niej przyjechać na wakacje. Jemu powie, gdy na chwilę zostaną sami, że zostawia córki pod jego opieką. Kiedy Zeynep znowu zobaczy matkę…?