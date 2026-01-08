Miłość i nadzieja, odcinek 368: Tak porwana Feraye wezwie na pomoc Bulenta! Użyje ich tajnego sygnału - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 368 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" porwanej Feraye w końcu uda się wezwać pomocy i to w taki sposób, aby jej porywaczki niczego się nie domyśliły! Zdradzamy, że Bahar i Cavidan zajrzą do piwnicy, do której przeniosą ją tuż przed przyjazdem Kuzeya, dzięki czemu ani on, ani Surku jej tam nie znajdą.

Jednak w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" z Feraye wciąż nie będzie kontaktu, przez co jej bliscy zaczną się o nią niepokoić. I stąd matka z córką dadzą jej wykonać telefon do męża, aby go uspokoić. Tyle tylko, że osiągną tym zupełnie odwrotny efekt i nie będą tego świadome!

Tak Bulent dowie się, że Feraye została porwana w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerażony Bulent natychmiast odbierze telefon, gdy zobaczy na wyświetlaczu imię Feraye. Mąż od razu zapyta, czy ją porwali, a ona oczywiście zaprzeczy, aby niczym się nie zdradzić przed Bahar i Cavidan.

- Feraye! Gdzie jesteś? Porwali cię? - obsypie ją pytaniami zaniepokojony Bulent.

- Nic mi nie jest - odpowie mu Feraye.

- Miałaś jechać do Antalyi. Znaleźliśmy twój szalik na drodze. Gdzie jesteś? - mąż nie odpuści.

- W Antalyi. Co się stało? - zapyta go żona.

- To Bahar i jej matka cię przetrzymują? - odpowie jej pytaniem na pytanie Bulent.

I w tym momencie w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye użyje ich tajnego sygnału, po którym Bulnet przerazi się jeszcze bardziej., A to dlatego, że już jako jedyny będzie wiedział, że żonie grozi poważne niebezpieczeństwo! Tym bardziej, gdy połączenie nagle się zerwie!

- Nie rozumiem, wszystko gra. Jestem w Antalyi w hotelu Czerwony śnieg. Nie martw się o mnie. Mam teraz spotkanie. Zadzwonię, gdy wrócę do hotelu - zakomunikuje mu Feraye.

- Feraye! - krzyknie przerażony Bulent, ale już nie doczeka się odpowiedzi.

Feraye potwierdzi Sili, że została porwana w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey zacznie wypytywać wujka o szczegóły rozmowy, który otwarcie zapowie wszystkim, że Feraye została porwana. I choć Naciye w pierwszej chwili nie będzie mogła w to uwierzyć, to Bulent będzie pewien, że grozi jej poważne niebezpieczeństwo. I niestety będzie miał rację, z czego doskonale zda sobie sprawę i Kuzey, który natychmiast postanowi jej szukać wraz Bulentem!

- Co mówiła? - zapyta go Kuzey.

- Porwali ją! Grozi jej niebezpieczeństwo! - oświadczy im Bulent.

- Mnie mówiła... - zacznie tłumaczyć Naciye, ale Bulent szybko jej przerwie - Powiedziała, że jest w hotelu Czerwony śnieg to nasz tajny sygnał. Używamy go, gdy sprawy, które prowadzimy, przybierają zły obrót...

- Trzeba ją ratować! - uzna Kuzey, po czym wraz z wujkiem wyruszą na poszukiwania.

I słusznie, gdyż w 368 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bulent się nie pomyli, o czym prędko przekona się i Sila, gdy Feraye ponownie uda się dodzwonić na telefon męża, który jednak odbierze już jej córka. I wówczas już bez sygnałów, ciotka Kuzeya potwierdzi wszystko, o czym mógł jego wujek i otwarcie zacznie błagać o ratunek! Tym bardziej, że chwilowo nie będzie przy niej porywaczek. Ale tylko przez moment, który Feraye dobrze wykorzysta!

- Bulent. Proszę ratuj mnie! - powie rozpaczliwie Feraye.

- Pani Feraye, to ja Sila. Pan Bulent zostawił tu swój telefon - wyjaśni jej Sila.

- Sila, porwali mnie. Nie wiem, gdzie jestem. Ale zaraz wyślę ci swoją lokalizację. Powiedz koniecznie Bulentowi i Kuzeyowi. Proszę, ratuj mnie. Nie wiem, gdzie jestem... Idą tu. Ratuj mnie! - wyzna przerażona, po czym spanikowana szybko się rozłączy.

- Halo? Pani Feraye? - zapyta jej córka, ale już nie usłyszy odpowiedzi...