Miłość i nadzieja, odcinek 367: Bahar nie da Kuzeyowi rozwodu! Załatwi go po porwaniu Feraye - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 367 - środa, 7.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar dobije Kuzeya po artykule w gazecie, który go oczerni i wpłynie na jego przyszłość jako prawnika. Żona Bozbeya nie tylko upubliczni ich prywatne sprawy, gdzie to ona wyjdzie na ofiarę, ale także po tym wszystkim oświadczy mężowi, że nie da mu rozwodu. Oczywiście, córka Cavidan powoła się na ten artykuł, choć prawda będzie zupełnie inna! Tyle tylko, że nikt nie będzie miał o niej pojęcia!

- Nie rozwiodę się z tobą - oznajmi mu Bahar.

- Mówiłaś, że przyjdziesz byśmy razem pojechali do sądu, żeby się rozwieść - przypomni jej Kuzey.

- Zmieniłam zdanie, bo trafiliśmy na pierwsze strony gazet. Jestem teraz sławna. Czy to nie wspaniałe? - powie mu żona.

- Bahar, kpisz sobie ze mnie? - zdenerwuje się Bozbey.

W tym momencie w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila zacznie uspokajać swojego narzeczonego, ale niewiele tym wskóra, bo Bahar tylko doleje oliwy do ognia. A to dlatego, że wówczas zacznie kpić nie tylko z niego, ale i jego ukochanej, czym już doprowadzi go do szału!

- Kuzey, uspokój się - poprosi go Sila.

- Kobieta może uczynić swego mężczyznę królem lub głupcem. Ze mną byłeś królem. Teraz zostałeś głupcem - rzuci mu Bahar.

- Milcz, bo pokażę ci, gdzie twoje miejsce - zapowie jej coraz bardziej wściekły mąż.

- Zaręczasz się, będąc nadal żonaty ze mną - Bahar nie odpuści.

- Zamknij się! Milcz, bo zrobię coś, czego będę żałował - zapowie jej Bozbey.

- Przykro mi, pewnie ustaliliście już datę ślubu - doda jego szczęśliwa żona.

Bulent powstrzyma wściekłego Kuzeya przed zemstą na Bahar w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tej chwili w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey już nie wytrzyma, ale na szczęście w ostatnim momencie zdoła opanować go Bulent. Wujek Bozbeya odzieli małżonków, ale złość prawnika nie minie. Szczególnie, że Bahar będzie się przy tym świtnie bawić!

- Kuzey! Uspokój się - zarządzi Bulent.

- Nie doprowadzaj mnie do szału - powie jej Kuzey, po czym zwróci się do wujka - Ona kpi z nas w żywe oczy.

Oczywiście, w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bulent przyzna rację Kuzeyowi i stanie po jego stronie, ale dla Bozbeya to będzie za mało! Wściekły prawnik da Bahar jasno do zrozumienia, że tego pożałuje, po czym Sila i Yildiz zabiorą go do domu, aby nie zrobił już nic głupiego.

- Kierujesz się gniewem - zwróci się do niej Bulent.

- Nie ujdzie ci to na sucho. Słyszysz? Inaczej nie mam na imię Kuzey. Doprowadziłaś mnie do szału - obieca jej Kuzey.

- Nie będzie rozwodu! - krzyknie mu na odchodne zadowolona z siebie Bahar.

Bahar nie przyzna się do porwania Feraye w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" sama nie odejdzie sprzed domu Kuzeya, gdzie zostanie sama z Bulentem. Wujek Bozbeya postara się jeszcze przemówić jej do rozsądku, mając w pamięci jej rozmowę z Feraye. Tyle tylko, że nie będzie znał jej szczegółów. Tak samo jak nie będzie świadomy tego, że właśnie z powodu porwania prawniczki zmieniła ona zdanie!

- Feraye z tobą rozmawiała. Była pewna, że się rozwiedziesz. Co się stało? - zapyta ją Bulent.

- Najwyraźniej źle mnie zrozumiała - uzna Bahar.

- To niemożliwe. Feraye jest mądrą kobietą - stanie za nią ukochany.

- Groziła mi. Zatem koniec dyskusji - wyzna mu żona Kuzeya.

- Groziła? Dlaczego? - zdziwi się Bulent, ale w 367 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już nie doczeka się odpowiedzi, gdyż wróci do nich wzburzony Bozbey, który także będzie świadkiem tej nierealnej rozmowy i każe jej się natychmiast wynosić - O czym ty w ogóle mówisz? Wynoś się z mojego domu! Jeszcze się uśmiecha! Wynoś się stąd! Natychmiast! Już cię tu nie ma! Podła żmija!