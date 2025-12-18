Miłość i nadzieja, odcinek 360: Feraye załatwi Bahar! Tak Kuzey i Sila odzyskają wolność - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dumna Feraye wkroczy do domu Kuzeya, gdy plan Sili legnie w gruzach, a Bozbey zacznie przeżywać, że już nie uda mu się odnaleźć Leventa, który na jego widok ucieknie. Prawnik zda sobie sprawę, że w tej sytuacji będzie musiał poddać się fałszywemu oskarżeniu Bahar o pobicie, gdyż dowody na jej winę co do zepchnięcia Hulyi z balkonu przepadną. Ale tak będzie mu się tylko wydawać! Podobnie jak Naciye, która będzie mieć o to ogrom żalu do Sili!

- Gdyby Levent nie uciekł… zniszczyłbym drania! - zda sobie sprawę Kuzey.

- Rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki! Mój syn zdobyłby to nagranie i już dziś byłby wolny. Ale oczywiście ona musiała wszystko popsuć - wtrąci Naciye.

- Ja… nie wiedziałam. Przepraszam… - powie Sila.

- Przestań. Najważniejsze, że nic ci nie jest. To jedyne, co się liczy.... Poddam się. Levent będzie teraz ostrożniejszy niż kiedykolwiek. Nie zdobędę już tego nagrania - uzna Bozbey.

- To przeze mnie… - załamie się jego ukochana.

- To nie twoja wina - zacznie ją uspokajać, ale jego matka będzie innego zdania - Właśnie, że jej! Właśnie tak kończy się jej wtrącanie się w sprawy Kuzeya!

Wszystko przez to, że całą sytuację w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" uratuje Feraye, która odnajdzie w parku porzuconą kopertę z nagraniem, pogrążającym Bahar. Tą samą, która wypadnie z rąk Sili, gdy dopadnie ją Levent po ostrzeżeniu przez córkę Cavidan. I oczywiście postanowi dokończyć to, co zacznie jej biologiczna córka! Ale po swojemu!

- Szwagierko, przestań - powie Feraye, po czym zwróci się do Kuzeya - Nie musisz się nigdzie zgłaszać... Bahar wycofała skargę.

- Ciociu, jak to możliwe? Jak to się stało? - spyta Hulya.

Tak Feraye pogrąży Bahar w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wyjdzie na jaw, że tuż po odnalezieniu pendrive'a Feraye uda się do domu Şükrü, gdzie pokaże Bahar i Cavidan fragment nagrania, na którym będzie widać, jak żona Kuzeya spycha jego siostrę z balkonu. I wówczas obie zrozumieją, że to koniec i będą musiały poddać się temu, co nakaże im ciotka Bozbeya.

- Teraz wycofasz swoją skargę... I zostawisz Silę oraz Kuzeya w spokoju... W przeciwnym razie zniszczę cię tym nagraniem - Feraye postawi sprawę jasno.

W tej sytuacji w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar nawet nie będzie próbować się bronić, gdyż zda sobie sprawę, że już nic jej nie uratuje. Tym bardziej, że wszystko będzie widać. I stąd pozostanie jej tylko zgodzić się na to, co powie Feraye i to wykonać!

Ciotka Kuzeya nie przyzna się swoim najbliższym, że to ona załatwiła Bahar w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye nie zdradzi swoim bliskim, jak udało jej się to osiągnąć. Jedynie weźmie Silę w obronę i pobłogosławi zarówno ją, jak i i Kuzeya, którzy teraz w końcu będą mogli być razem!

- No więc? Feraye, jak to się udało? - dopyta Bulent.

- Serce Sili jest tak czyste i dobre, że może ktoś tam na górze postanowił spełnić jej marzenia... I proszę… zakochani znów są razem - uśmiechnie się ciepło Feraye.

I wówczas w 360 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" atmosfera momentalnie złagodnieje, a wszyscy zaczną cieszyć się szczęściem Sili i Kuzeya. No może poza Naciye!