Miłość i nadzieja, odcinek 367: Tragedia Melis po stracie dziecka! Nic już nie będzie znaczyła dla męża i ojca zmarłej córki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 367 - środa, 07.01.2026, godz. 17.20 w TVP

Jakiś czas temu w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" Gokhan wdarł się do domu Melis, grożąc, że wszystkim domownikom powie, iż jest ojcem jej dziecka i żądając, by rozwiodła się z Egem i odeszła z nim albo oddała mu córkę. W odpowiedzi Seda uderzyła go w głowę ciężką figurką, pozbawiając przytomności. Stres i szamotanina z Gokhanem doprowadzą do poronienia Melis.

Melis straci ciążę w 367 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 367. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis pojedzie z Sedą do szpitala po tym, jak przez Gokhana zacznie krwawić. Kiedy wrócą, stanie się jasne, że straciła ciążę. Seda powie jej z wyrzutem:

— Powinnaś zostać w szpitalu. Przeszłaś poważną operację, Melis. Bardzo poważną.

— Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nikt.

— Możesz umrzeć. Czy zdajesz sobie z tego sprawę?

— Już umarłam – stwierdzi zdruzgotana Melis.

Rozpacz Melis po poronieniu w 367 odcinku „Miłość i nadzieja"

W 367. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" w sypialni Seda pomoże Melis położyć się do łóżka.

— Pójdę zobaczyć, co u Gokhana. Lepiej ci? - zapyta Seda, która wcześniej zaciągnęła - wspólnie z Melis - związanego i zakneblowanego, nieprzytomnego mężczyznę do pokoju obok.

Melis potrząśnie głową i zacznie szlochać:

— Nie… Nie czuję się dobrze, Ceylan. Dzisiaj… dzisiaj straciłam córkę. I czuję się strasznie. Okropnie. Co mam zrobić? Tylko to dziecko trzymała Egego przy mnie. I dzisiaj je straciłam. Straciłam wszystko. Cały świat.

Wróci Ege, ale łkająca Melis poprosi, by zostawił ją samą. Oczywiście, nie powie mu, że nie jest już w ciąży.