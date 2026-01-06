Miłość i nadzieja, odcinek 367: Tragedia Melis po stracie dziecka! Nic już nie będzie znaczyła dla męża i ojca zmarłej córki - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-06 15:20

W 367 odcinku tureckiego serialu „Miłość i nadzieja" Melis pojedzie z krwotokiem do szpitala. Zawiezie ją tam Seda. Kiedy wrócą, będzie już jasne, że żona Egego straciła ciążę, że jej nienarodzona córka nie żyje. I nie tylko ją, bo razem z nią również męża, który był przy niej tylko ze względu na dziecko. Nie będzie też już potrzebna Gokhanowi. On chciał tylko ich córki, bo wtedy zamożny dziadek przepisałby na niego swoją fortunę. Co teraz czeka Melis?

"Miłość i nadzieja" odcinek 367 - środa, 07.01.2026, godz. 17.20 w TVP

Jakiś czas temu w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" Gokhan wdarł się do domu Melis, grożąc, że wszystkim domownikom powie, iż jest ojcem jej dziecka i żądając, by rozwiodła się z Egem i odeszła z nim albo oddała mu córkę. W odpowiedzi Seda uderzyła go w głowę ciężką figurką, pozbawiając przytomności. Stres i szamotanina z Gokhanem doprowadzą do poronienia Melis.

Melis straci ciążę w 367 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 367. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis pojedzie z Sedą do szpitala po tym, jak przez Gokhana zacznie krwawić. Kiedy wrócą, stanie się jasne, że straciła ciążę. Seda powie jej z wyrzutem:

— Powinnaś zostać w szpitalu. Przeszłaś poważną operację, Melis. Bardzo poważną.

— Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nikt.

— Możesz umrzeć. Czy zdajesz sobie z tego sprawę?

— Już umarłam – stwierdzi zdruzgotana Melis.

Rozpacz Melis po poronieniu w 367 odcinku „Miłość i nadzieja"

W 367. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" w sypialni Seda pomoże Melis położyć się do łóżka.

— Pójdę zobaczyć, co u Gokhana. Lepiej ci? - zapyta Seda, która wcześniej zaciągnęła - wspólnie z Melis - związanego i zakneblowanego, nieprzytomnego mężczyznę do pokoju obok.

Melis potrząśnie głową i zacznie szlochać:

— Nie… Nie czuję się dobrze, Ceylan. Dzisiaj… dzisiaj straciłam córkę. I czuję się strasznie. Okropnie. Co mam zrobić? Tylko to dziecko trzymała Egego przy mnie. I dzisiaj je straciłam. Straciłam wszystko. Cały świat.

Wróci Ege, ale łkająca Melis poprosi, by zostawił ją samą. Oczywiście, nie powie mu, że nie jest już w ciąży.

Miłość i nadzieja, odcinek 367. Melis, Seda
21 zdjęć

