Miłość i nadzieja. To będzie ostatni odcinek tureckiego serialu! Data emisji wielkiego finału już podana - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Miłość i nadzieja"? Oto data finału tureckiego serialu!

Ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" według oryginalnej numeracji to odcinek 285. Ale polska wersja hitu "Ask ve Umut" ma trochę inną numerację. Odcinki są krótsze niż w oryginale, jest ich więcej, więc "Miłość i nadzieja" skończy się w TVP2 na dokładnie 377 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 stycznia 2026, o godz. 17.20 w TVP2.

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"? Ślub Sili i Kuzeya, prawda o utraconym dziecku Melis wyjdzie na jaw w 377 odcinku

Ponieważ wielki finał "Miłość i nadzieja" po turecku można obejrzeć już od dawna w serwisie YouTube, dla widzów na pewno nie będzie zaskoczeniem, że w ostatnim 377 odcinku Sila i Kuzey wezmą ślub, ale wcześniej rozprawią się z Bahar i Cavidan, która porwą główną bohaterkę. Jak dojdzie do porwania Sili? Koszmar rozegra się kiedy Sila pójdzie do Cavidan, zapytać matkę wprost dlaczego nigdy jej nie kochała. Jeszcze wówczas nie będzie miała pojęcia, że jej prawdziwą matką jest Feraye, co potwierdzi wynik badania DNA zlecony przez Kuzeya.

Nie przegap: Miłość i nadzieja. Sila i Kuzey wezmą ślub w ostatnim odcinku! Koniec tureckiego serialu na początku 2026 roku - ZDJĘCIA

Kogo wybierze Zeynep na koniec "Miłość i nadzieja"?

Tuż przed ostatnim 377 odcinkiem "Miłość i nadzieja" Ege dowie się, że Seda jest siostrą Cihana, a jego matka Belkis odkryje, że Melis poroniła, że chciała kupić dziecko, by udawać przed mężem, że nadal jest w ciąży. Wściekła Belkis nie będzie szczędziła Melis ostrych słów. Właśnie wtedy Zeynep pozna prawdę na temat Cihana i jego relacji z Sedą. A kiedy Ege usłyszy, że Melis straciła dziecko, którego ojcem nie był on lecz Gokhan, ostatecznie odejdzie od żony. Zeynep będzie musiała wybrać między Egem a Cihanem.

Zobacz też: Miłość i nadzieja. Zeynep i Ege będą razem? Zostawi Melis i tak skończy się historia ich miłości w ostatnim 377 odcinku - ZDJĘCIA

Bahar i Cavidan skończą w więzieniu w ostatnim 377 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po tym jak w ostatnim 377 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar będzie chciała zabić Silę, Kuzey wyda ją w ręce policji. W decydującym momencie to Feraye uratuje Sili życie i powie jej, że jest jej prawdziwą matką. Bahar i trafią do więzienia, lecz widzowie nie zobaczą scen jak siedzą za kratkami.

W ostatniej scenie finału 377 odcinka "Miłość i nadzieja" odbędzie się ślub Sili i Kuzeya, w którym wezmą udział wszyscy ich bliscy.