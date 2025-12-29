Miłość i nadzieja. Sila i Kuzey wezmą ślub w ostatnim odcinku! Finał tureckiego serialu na początku 2026 roku? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-12-29 12:30

Jak się skończy turecki serial "Miłość i nadzieja"? Finał historii Sili i Kuzeya zbliża się wielkimi krokami i nie jest już żadną tajemnicą, że w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" zakochani wezmą ślub. Tym samym pokonają wszelkie przeszkody, stojące na drodze ich miłości. Ślub Sili i Kuzeya będzie nie tylko triumfem ich uczucia, ale także zwycięstwem nad podłą Bahar i jej matką Cavidan. Zobacz ZDJĘCIA, jak będzie wyglądał ślub głównych bohaterów. Najlepsze zostawiliśmy na koniec! Na ten odcinek w TVP trzeba będzie trochę poczekać. Wiemy, że emisja będzie dopiero na początku 2026 roku. Najpewniej w styczniu!

Kiedy ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja"?

Ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" według oryginalnej numeracji to odcinek 285. Ale polska wersja hitu "Ask ve Umut" ma trochę inną numerację. Odcinki są krótsze niż w oryginale, jest ich więcej, więc wygląda na to, że "Miłość i nadzieja" skończy się w TVP2 na mniej więcej 380 odcinku. Na pewno finał historii miłości Sili i Kuzeya widzowie zobaczą w telewizji na początku 2026 roku. Być może już w styczniu! 

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"? Ślub Sili i Kuzeya to nie koniec niespodzianek!

To już pewne, że w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey wezmą ślub, ale wcześniej rozprawią się z Bahar i Cavidan. Wyjdą na jaw wszystkie intrygi, podłości, kłamstwa żony Kuzeya, którą Sila uważała za swoją siostrę. Po tym jak Bahar będzie chciała zabić Silę, Kuzey wyda ją w ręce policji. W finale "Miłość i nadzieja" razem z Cavidan trafią do więzienia. 

Ostatni odcinek"Miłość i nadzieja". Feraye ujawni, że jest matką Sili

Na tym nie koniec emocjonujących zwrotów akcji przed ślubem Sili i Kuzeya w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja". Feraye dzięki badaniom DNA dowie się wreszcie, że Sila jest jej biologiczną córkę. Obie bohaterki padną sobie w objęcia, kiedy Sila dowie się, że choć Cavidan ją wychowała, to ciotka Kuzeya jest jej prawdziwą matką. 

Tak będzie wyglądał ślub Sili i Kuzeya w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" 

Chociaż fani tureckiego serialu na pewno liczyli na to, że ślub Sili i Kuzeya będzie głośnym wydarzeniem, mogą czuć się trochę zawiedzeni. Nie będzie hucznej ceremonii ślubnej, ani wesela w rezydencji prawnika. Zamiast tego zakochani pobiorą się w gronie najbliższej rodziny. Na ślubie oprócz Feraye i Bulenta będą też matka i siostra pana młodego - Naciye i Hulya, a także gosposia i przyjaciółka panny młodej - Yildiz. 

Ostatnia scena finału "Miłość i nadzieja" to będzie czuły pocałunek, który Kuzey złoży na czole Sili... Wszyscy goście złożą młodej parze życzenia szczęścia i długich lat wspólnego życia. Zakochani wreszcie będą razem, pewni tego, że nikt i nic ich nie rozdzieli. 

W naszej GALERII ZDJĘĆ zobaczycie, jak się skończy "Miłość i nadzieja", co wydarzy się jeszcze przed ślubem Sili i Kuzeya. 

