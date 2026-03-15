Panna młoda, odcinek 62: Cemil walczy o życie, a Cihan działa w mgnieniu oka - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 62. odcinku serialu "Panna młoda"?

Telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. W Turcji serial miał swoją premierę w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce wcześniej emitowanej "Miłości i nadziei". Czego mogą spodziewać się fani w nadchodzących odcinkach? Przygotowaliśmy streszczenie 62. epizodu.

Streszczenie 62. odcinka serialu "Panna młoda". Cemil traci przytomność

Szczegóły 62. odcinka tureckiego hitu "Panna młoda" wyglądają następująco: Ojciec Sinem składa wizytę swojej córce oraz wnuczce. W tym samym czasie Hancer planuje spotkanie z byłą żoną Cihana. Dramatyczne chwile rozgrywają się podczas odwiedzin Ertugrula, kiedy to Cemil niespodziewanie mdleje. Wobec tej sytuacji Cihan podejmuje błyskawiczną decyzję o wynajęciu prywatnego samolotu, aby jak najszybciej sprowadzić na miejsce doktora Ferhata.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda. Cihan na prywatnych zdjęciach. Cenay Turksever nigdy nie pokazuje żony! Tak wygląda przystojny aktor - ZDJĘCIA

Obsada "Panny młodej". Kto występuje w tureckiej telenoweli?

Główne postacie w serialu odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Z ilu odcinków składa się "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że ich ostateczna liczba wzrośnie niemal dwukrotnie. Warto zauważyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna długość serialu nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne – na zakończenie historii Hançer i Cihana w Polsce przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum