Panna młoda, odcinek 118: Hancer w ciąży? Nie wykorzysta dziecka do walki z Beyzą o Cihana! - ZDJĘCIA,

„Panna młoda” odcinek 118 - wtorek, 9.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sielanka Hancer i Cihana w 118 odcinku serialu „Panna młoda” okaże się krótkotrwała. Wraz ze zbliżającym się terminem porodu Beyzy, obawy Hancer o to, że rywalka skutecznie zmanipuluje jej męża, zaczną przybierać na sile. Mimo iż Cihan będzie zapewniał żonę o swoich uczuciach, list od Beyzy do nienarodzonego dziecka wywoła w nim spore emocje. Uwierzy, że jego była partnerka znajduje się w trudnym położeniu, ciężko przeżywa ciąży i powoli osuwa się w mrok depresji.

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„Panna młoda” odcinek 118: Cihan kupi ubranka dla dziecka Beyzy!

W 118 odcinku „Panny młodej” Cihan zacznie powoli przygotowywać się na przyjście na świat syna. Przyszły ojciec kupi nawet wyprawkę dla malucha. Zrobi to w sekrecie przed Hancer, aby zaoszczędzić jej dodatkowego bólu. Kobieta znajdzie się w trudnej sytuacji i poszuka oparcia u Deryi. Choć Cemil odetnie się od niej i wyrzeknie siostry, Hancer zwróci się z prośbą o pomoc do bratowej, czując się zagubiona i bezsilna.

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„Panna młoda” odcinek 118: Bratowa Hancer namówi ją, by urodziła dziecko Cihanowi?

W 118 odcinku „Panny młodej” to właśnie Derya zasugeruje Hancer, że posiadanie potomstwa mogłoby ustabilizować jej relację z Cihanem. Będzie ją nakłaniać do zajścia w ciążę, by dorównać kroku Beyzie. Jej zdaniem, skoro małżonkowie darzą się uczuciem, to czas na powiększenie rodziny. Hancer jednak stanowczo odrzuci ten pomysł.

- Mam zajść w ciążę tylko po to, by dokuczyć Beyzie?

- To najlepszy sposób, aby nie stracić męża. Ty nie chcesz walczyć, ale ona już ruszyła do boju! Zapomnij na razie o niej i o bracie i daj mężowi dziecko!

- Wykluczone. Nie wykorzystam ciąży do takiej prymitywnej walki.

- Nie kochasz Cihana? Nie chcesz dziecka?

- Oczywiście, że chcę! Rodzina, dziecko to moje największe marzenie...

- Co cię powstrzymuje?

- Nie rozumiesz. Nie wciągnę dziecka w taką wojnę. Jakbym się potem z tego wytłumaczyła?

- Kochasz męża, a jednocześnie mówisz, że nie będziesz miała dzieci. Tego nie rozumiem! Wrócisz tutaj! Gdy tylko Beyza urodzi dziecko, wypędzi cię z rezydencji! I to ona spełni marzenie o szczęśliwej rodzinie! - ostrzeże Hancer bratowa.

„Panna młoda” odcinek 118: Zazdrość Hancer o dziecko Beyzy i Cihana

W końcówce 118 odcinka „Panny młodej” Hancer wejdzie do gabinetu Cihana i przypadkowo odkryje ubranka przygotowane dla jego nienarodzonego syna. W tym momencie wezbrze w niej ogromna zazdrość o potomka, którego spodziewa się Beyza.