Panna młoda, odcinek 117: Ostateczna decyzja Hancer. Wybierze Cihana, a nie Cemila - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 117 - poniedziałek, 8.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

To przez wyrachowaną Mukkader w 117 odcinku "Panna młoda" do rezydencji Cihana wkroczy Cemil, który natychmiast zażąda, aby Hancer wróciła z nim do domu. Matka biznesmena postara się o to, żeby pozbyć się znienawidzonej synowej, opowiadając jej bratu o ciąży Beyzy, która spodziewa się dziecka Cihana, dziedzica ich bogatego, szanowanego rodu. Dopóki Hancer nie zajdzie w ciążę z Cihanem, nie pokona Beyzy, która cały czas okłamuje wszystkich, że zostanie matką. Nosi nawet sztuczny brzuch ciążowy!

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Hancer wyzna bratu, że kocha Cihana w 117 odcinku "Panna młoda"

Wtargnięcie Cemila do willi wzbudzi przerażenie Hancer, która w 117 odcinku "Panna młoda" wyzna bratu, że kocha Cihana i bez względu na wszystko z nim zostanie. Mężczyzna nie uwierzy własnym uszom. Spojrzy na siostrę, a potem na ciężarną Beyzę i jej ojca Nusreta, jakby to oni mieli większe prawo tutaj przebywać.

- Jaka miłość Hancer? Nie widzisz tej kobiety? Co tu jeszcze robisz? Nie masz honoru?!

- Nie jest tak jak myślisz... - Hancer nie będzie wiedziała jak bronić swojego uczucia do Cihana.

- Czyli jak? Nie umiesz nic powiedzieć! Sprawa jest jasna!

- Bracie... - wtrąci Cihan, lecz Cemil nie da mu dojść do głosu.

- Nie nazywaj mnie bratem! - rzuci wściekle i od od razu zwróci się do siostry.

- Oprzytomnij! Otrząśnij się! Oślepłaś? On nic nie widzi i ty także nie? Nawet taki głupiec jak ja wie, że nic z tego nie będzie!

- To samo mówiłeś o Deryi, że nie chcesz jej więcej widzieć! I co? Jesteście razem, bo ją kochasz...

- Byłem gotów rzucić ją dla ciebie. Ale cieszę się, że nie zniszczyłem rodziny, bo widzę, że ty zniszczyłaś siebie! To wszystko! Podejmij decyzję - brat czy mąż...

- Jak możesz stawiać mnie przed takim wyborem? - Hancer spróbuje jeszcze wpłynąć na Cemila, ale na niewiele się to zda.

- Jeśli nie opuścisz tego domu, nie będziesz już miała brata! Wybieraj! Dlaczego milczysz? Brat czy mąż? Nie musisz się nikogo bać... Wybieraj!

- Zaakceptuję każdą twoją decyzję... - zwróci się do żony Cihan.

Takiego wyboru dokona Hancer w 117 odcinku "Panna młoda"

Po tych słowach ukochanego w sercu Hancer w 117 odcinku "Panna młoda" zapadnie ostateczna decyzja - wybierze Cihana, nie zwątpi w to, że mąż ją kocha i że razem pokonają wszelkie trudności. Będzie jednak świadoma tego, że zostając w rezydencji, że rządy twardej ręki prowadzi Mukkader, gdzie ciężarna Beyza może liczyć na przychylność teściowej, czeka ją jeszcze wiele cierpienia.

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